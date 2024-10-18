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Эксперт считает покупку природных инвестиционных бриллиантов перспективной

Эксперт считает покупку природных инвестиционных бриллиантов перспективной - 18.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт считает покупку природных инвестиционных бриллиантов перспективной

Покупка инвестиционных бриллиантов природного происхождения будет привлекательной в ближайшие 2-3 года с учетом нестабильности глобальной экономики и скачков... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T19:32+0300

2024-10-18T19:32+0300

2024-10-18T19:32+0300

экономика

инвестиции

бриллианты

цены на бриллианты

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Покупка инвестиционных бриллиантов природного происхождения будет привлекательной в ближайшие 2-3 года с учетом нестабильности глобальной экономики и скачков валютных курсов, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее алмазодобывающая компания "Алроса" представила обзор рынка инвестиционных бриллиантов. В нем говорится, что растущий интерес инвесторов к бриллиантам приводит к увеличению цен на камни инвестиционных категорий, что также открывает новые возможности для других типов драгоценных камней. "Покупка инвестиционных бриллиантов природного происхождения, как мне кажется, может быть интересна в горизонте ближайших 2-3 лет, учитывая нестабильность глобальной экономики и вызванные этим скачки валютных курсов", - сказал Хазанов. Эксперт отмечает, что стоимость инвестиционных бриллиантов может быть менее волатильной по сравнению с ценами на золото, однако процесс их купли и продажи гораздо сложнее. Кроме того, в перспективе расширения предложения синтетических камней привлекательность инвестиционных бриллиантов может упасть, добавил он. Ранее в "Алросе" предложили создать национальный индикатор для цен на инвестиционные бриллианты, а также сертификацию камней по единому ГОСТу. Позже гендиректор "Алросы" Павел Маринычев на Московском финансовом форуме предложил также ввести регулирование рынка инвестиционных бриллиантов на уровне законодательства.

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инвестиции, бриллианты, цены на бриллианты