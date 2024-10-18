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Дания выделит дополнительные средства на военную поддержку Украины

Дания выделит дополнительные средства на военную поддержку Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ

Дания выделит дополнительные средства на военную поддержку Украины

Датские власти предоставят более 350 миллионов долларов на военную поддержку Киева. Об этом сообщило Минобороны Дании. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:54+0300

2024-10-18T15:54+0300

2024-10-18T15:54+0300

вооружения

дания

украина

поддержка украины

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Датские власти предоставят более 350 миллионов долларов на военную поддержку Киева. Об этом сообщило Минобороны Дании. Согласно пресс-релизу ведомства, датский кабмин готово предоставить 21-й пакет пожертвований на сумму 2,4 миллиарда датских крон (350,5 миллиона долларов), что включает в том числе покупку новой военной техники для Украины и пожертвования вооружения из запасов Минобороны страны. Из пресс-релиза также следует, что новый пакет помощи Украине включает, среди прочего, финансирование систем ПВО в сотрудничестве с ФРГ, дополнительные взносы Международный фонд поддержки Украины (IFU), отдельные пожертвования из запасов МО и увеличенную учебную деятельность. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что датский кабмин работает над принятием в ближайшее время решения о дальнейших закупках военной техники, в том числе БПЛА, непосредственно у украинского военно-промышленного комплекса. Дания ранее уже заявляла, что переданные ей вооружения могут применяться без ограничений, пока Киев соблюдает международное право. По данным Кильского института мировой экономики, Дания является крупнейшим в мире донором Украины относительно размера ее экономики, выделив около 1,8 % ВВП на ее поддержку с момента начала конфликта. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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дания, украина, поддержка украины