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Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за девять месяцев - 18.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241018/dividendy-852246846.html
Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за девять месяцев - 18.10.2024, ПРАЙМ
Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров инвестиционного холдинга SFI рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на обыкновенную акцию в общей... | 18.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-18T10:34+0300
экономика
россия
sfi
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Совет директоров инвестиционного холдинга SFI рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на обыкновенную акцию в общей сумме 5,45 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "17 октября 2024 года состоялся совет директоров ПАО "ЭсЭфАй", на котором было принято решение вынести на собрание акционеров вопрос о распределении прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года и рекомендовать собранию направить на выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 5,45 миллиарда рублей, что составляет 113,8 рубля на обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 ноября. Отмечается, что собрание акционеров SFI состоится 19 ноября.
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россия, sfi
Экономика, РОССИЯ, SFI
10:34 18.10.2024
 
Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды в размере 113,8 рублей на акцию

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|%Просчет - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Совет директоров инвестиционного холдинга SFI рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на обыкновенную акцию в общей сумме 5,45 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"17 октября 2024 года состоялся совет директоров ПАО "ЭсЭфАй", на котором было принято решение вынести на собрание акционеров вопрос о распределении прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года и рекомендовать собранию направить на выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 5,45 миллиарда рублей, что составляет 113,8 рубля на обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 ноября.
Отмечается, что собрание акционеров SFI состоится 19 ноября.
 
ЭкономикаРОССИЯSFI
 
 
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