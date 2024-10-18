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Китай нарастил добычу нефти и газа за три квартала 2024 года

Китай нарастил добычу нефти и газа за три квартала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ

Китай нарастил добычу нефти и газа за три квартала 2024 года

Китай за первые три квартала 2024 года нарастил добычу нефти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,6%, свидетельствуют... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T06:22+0300

2024-10-18T06:22+0300

2024-10-18T06:22+0300

энергетика

китай

добыча нефти

добыча газа

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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Китай за первые три квартала 2024 года нарастил добычу нефти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Китай за первые девять месяцев 2024 года добыл 159,87 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 2%. При этом импорт нефти за январь-сентябрь упал в годовом выражении на 2,8%, составив 412,39 миллиона тонн. Объем переработки нефти за первые три квартала 2024 года снизился на 1,6% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года, до отметки в 531,26 миллиона тонн. Отдельно в сентябре в Китае добыли 17,07 миллиона тонн нефти, рост показателя по сравнению с сентябрем 2023 года составил 1,1%, объем импорта в сентябре упал на 0,5% - до 45,49 миллиона тонн. Объем переработки нефти за сентябрь 2024 года снизился на 5,4% год к году, до отметки в 58,73 миллиона тонн. Добыча газа в Китае в январе-сентябре 2024 года составила 183 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 6,6%. Импорт газа за первые девять месяцев 2024 года увеличился на 13%, до 99,08 миллиона тонн. Отдельно в сентябре в Китае добыли 19,3 миллиарда кубометров природного газа, рост показателя по сравнению с сентябрем 2023 года составил 6,8%, объем импорта за сентябрь вырос на 19% - до 11,99 миллиона тонн. Вместе с тем выросло производство угля: за январь-сентябрь текущего года данный показатель увеличился на 0,6%, до 3,48 миллиарда тонн, при этом Китай на 11,9% увеличил импорт угля - до 390 миллионов тонн. Отдельно в сентябре в Китае добыли 410 миллионов тонн угля, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2023 года, объем импорта за сентябрь вырос на 13% в годовом выражении - до 47,59 миллиона тонн.

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китай, добыча нефти, добыча газа