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Страны БРИКС являются "драйверами" экономического роста, заявил Путин
Страны БРИКС являются "драйверами" экономического роста, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Страны БРИКС являются "драйверами" экономического роста, заявил Путин
БРИКС вырабатывает все большую устойчивость к внешнему влиянию и попыткам вмешательства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках своего... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:42+0300
2024-10-18T12:42+0300
2024-10-18T12:42+0300
экономика
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. БРИКС вырабатывает все большую устойчивость к внешнему влиянию и попыткам вмешательства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления на Деловом форуме организации.Он также отметил, что страны-участницы объединения являются настоящими "драйверами" роста мировой экономики, которые в первую очередь будут оказывать важнейшее влияние на рост мирового ВВП."Это по сути и есть экономический суверенитет - партнерство самодостаточных экономик, которые кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности", - обратил внимание глава Кремля, отметив, что этому способствуют активно развивающиеся платформы объединения по коммуникации, образовательным и технологическим стандартам, платежным инструментам и механизмам устойчивого инвестирования.Владимир Путин также отметил, что БРИКС занимает важное место в мировой экономике и с каждым днем лишь увеличивает свою роль.
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владимир путин, брикс
Экономика, Владимир Путин, БРИКС
Страны БРИКС являются "драйверами" экономического роста, заявил Путин
Путин: объединение БРИКС играет заметную роль в мировой экономике
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. БРИКС вырабатывает все большую устойчивость к внешнему влиянию и попыткам вмешательства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления на Деловом форуме организации.
Он также отметил, что страны-участницы объединения являются настоящими "драйверами" роста мировой экономики, которые в первую очередь будут оказывать важнейшее влияние на рост мирового ВВП.
"Это по сути и есть экономический суверенитет - партнерство самодостаточных экономик, которые кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности", - обратил внимание глава Кремля, отметив, что этому способствуют активно развивающиеся платформы объединения по коммуникации, образовательным и технологическим стандартам, платежным инструментам и механизмам устойчивого инвестирования.
Владимир Путин также отметил, что БРИКС занимает важное место в мировой экономике и с каждым днем лишь увеличивает свою роль.
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