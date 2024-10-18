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ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов
ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов
Сервис тарифного регулирования разрабатывается в России, сейчас в нем тестируется функционал по установлению расценок на связь, в 2024-2025 году в него добавят... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:07+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Сервис тарифного регулирования разрабатывается в России, сейчас в нем тестируется функционал по установлению расценок на связь, в 2024-2025 году в него добавят данные по электроэнергетике и ЖКХ, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сообщество потребителей энергии (СПЭ), которое объединяет свыше 30 крупных компаний из разных секторов экономики, попросило вице-премьера Александра Новака поручить ФАС создать единый онлайн-ресурс с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике, сообщила ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на письмо объединения. В Федеральной антимонопольной службе журналистам подтвердили получение письма СПЭ и отметили, что совместно с профильными органами власти рассмотрят вопрос в установленном порядке. В то же время ведомство отмечает, что на платформе "ГосТех" уже разрабатывается сервис тарифного регулирования (ФГИС "Тариф"). "В настоящий момент идет опытная эксплуатация функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи. В него входят этапы от подготовки тарифной заявки до принятия тарифного решения и его публикации. В 2024-2025 годах этот функционал планируется распространить на отрасли ЖКХ и электроэнергетики", - указали в службе. Там пояснили, что в рамках данного сервиса планируется решить ряд задач, в том числе перевести процессы госрегулирования тарифов и цен в цифровой вид, реализовать инструмент поддержки принятия решений контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования.
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россия, фас рф
Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов
ФАС: в сервисе регулирования тарифов в 2024-2025 году появится электрика
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Сервис тарифного регулирования разрабатывается в России, сейчас в нем тестируется функционал по установлению расценок на связь, в 2024-2025 году в него добавят данные по электроэнергетике и ЖКХ, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Сообщество потребителей энергии (СПЭ), которое объединяет свыше 30 крупных компаний из разных секторов экономики, попросило вице-премьера Александра Новака поручить ФАС создать единый онлайн-ресурс с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике, сообщила ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на письмо объединения. В Федеральной антимонопольной службе журналистам подтвердили получение письма СПЭ и отметили, что совместно с профильными органами власти рассмотрят вопрос в установленном порядке.
В то же время ведомство отмечает, что на платформе "ГосТех" уже разрабатывается сервис тарифного регулирования (ФГИС "Тариф").
"В настоящий момент идет опытная эксплуатация функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи. В него входят этапы от подготовки тарифной заявки до принятия тарифного решения и его публикации. В 2024-2025 годах этот функционал планируется распространить на отрасли ЖКХ и электроэнергетики", - указали в службе.
Там пояснили, что в рамках данного сервиса планируется решить ряд задач, в том числе перевести процессы госрегулирования тарифов и цен в цифровой вид, реализовать инструмент поддержки принятия решений контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования.