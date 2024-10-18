https://1prime.ru/20241018/elektrika-852252760.html

ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов

ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов - 18.10.2024, ПРАЙМ

ФАС рассказала о нововведениях в сервис регулирования тарифов

Сервис тарифного регулирования разрабатывается в России, сейчас в нем тестируется функционал по установлению расценок на связь, в 2024-2025 году в него добавят... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:07+0300

2024-10-18T13:07+0300

2024-10-18T13:07+0300

энергетика

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Сервис тарифного регулирования разрабатывается в России, сейчас в нем тестируется функционал по установлению расценок на связь, в 2024-2025 году в него добавят данные по электроэнергетике и ЖКХ, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сообщество потребителей энергии (СПЭ), которое объединяет свыше 30 крупных компаний из разных секторов экономики, попросило вице-премьера Александра Новака поручить ФАС создать единый онлайн-ресурс с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике, сообщила ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на письмо объединения. В Федеральной антимонопольной службе журналистам подтвердили получение письма СПЭ и отметили, что совместно с профильными органами власти рассмотрят вопрос в установленном порядке. В то же время ведомство отмечает, что на платформе "ГосТех" уже разрабатывается сервис тарифного регулирования (ФГИС "Тариф"). "В настоящий момент идет опытная эксплуатация функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи. В него входят этапы от подготовки тарифной заявки до принятия тарифного решения и его публикации. В 2024-2025 годах этот функционал планируется распространить на отрасли ЖКХ и электроэнергетики", - указали в службе. Там пояснили, что в рамках данного сервиса планируется решить ряд задач, в том числе перевести процессы госрегулирования тарифов и цен в цифровой вид, реализовать инструмент поддержки принятия решений контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф