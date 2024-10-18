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Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин
Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин
РФ создает ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:19+0300
2024-10-18T17:20+0300
экономика
россия
владимир путин
северный морской путь
ледоколы
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. РФ создает ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", — сказал российский лидер и уточнил, что в РФ семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные. По его словам, строится еще ледокол-лидер, "который вообще будет колоть лед любой толщины и будет работать круглогодично".Путин подчеркнул, что Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес.
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россия, владимир путин, северный морской путь, ледоколы
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Северный морской путь, ледоколы
17:19 18.10.2024 (обновлено: 17:20 18.10.2024)
 
Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин

Путин: Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. РФ создает ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", — сказал российский лидер и уточнил, что в РФ семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные.
По его словам, строится еще ледокол-лидер, "который вообще будет колоть лед любой толщины и будет работать круглогодично".
Путин подчеркнул, что Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинСеверный морской путьледоколы
 
 
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