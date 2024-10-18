https://1prime.ru/20241018/flot-852261971.html

Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин

Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ

Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин

РФ создает ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:19+0300

2024-10-18T17:19+0300

2024-10-18T17:20+0300

экономика

россия

владимир путин

северный морской путь

ледоколы

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. РФ создает ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", — сказал российский лидер и уточнил, что в РФ семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные. По его словам, строится еще ледокол-лидер, "который вообще будет колоть лед любой толщины и будет работать круглогодично".Путин подчеркнул, что Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес.

https://1prime.ru/20241018/putin-852260784.html

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россия, владимир путин, северный морской путь, ледоколы