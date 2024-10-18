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ФНС разъяснила порядок применения налоговой амнистии за дробление бизнеса
ФНС разъяснила порядок применения налоговой амнистии за дробление бизнеса - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФНС разъяснила порядок применения налоговой амнистии за дробление бизнеса
ФНС России опубликовала подробные рекомендации по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса, документ опубликован на сайте службы. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:04+0300
2024-10-18T15:04+0300
2024-10-18T15:04+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ФНС России опубликовала подробные рекомендации по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса, документ опубликован на сайте службы. В частности, служба разъяснила понятие амнистии: "это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022-2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса". Главное условие применения амнистии – это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей. Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен. В методических рекомендациях рассмотрены конкретные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением. Согласно представленным разъяснениям, не меняя структуру бизнеса, самостоятельные участники дробления бизнеса могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы. "Изменение организационной структуры бизнеса может потребоваться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации", - говорится в документе. Президент РФ Владимир Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Предполагается, что она сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года.
https://1prime.ru/20241017/tsb-852232010.html
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россия, фнс россии, бизнес, амнистия
Экономика, РОССИЯ, ФНС России, Бизнес, амнистия
ФНС разъяснила порядок применения налоговой амнистии за дробление бизнеса
ФНС выпустила рекомендации по применению амнистии за дробление бизнеса
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ФНС России опубликовала подробные рекомендации по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса, документ опубликован на сайте службы.
В частности, служба разъяснила понятие амнистии: "это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022-2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса". Главное условие применения амнистии – это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей. Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.
В методических рекомендациях рассмотрены конкретные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.
Согласно представленным разъяснениям, не меняя структуру бизнеса, самостоятельные участники дробления бизнеса могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы. "Изменение организационной структуры бизнеса может потребоваться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах.
Предполагается, что она сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года.
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