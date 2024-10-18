https://1prime.ru/20241018/fsb-852253192.html

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - 18.10.2024, ПРАЙМ

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:37+0300

2024-10-18T13:37+0300

2024-10-18T14:13+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативных актов.Согласно тексту пояснительной записки, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Согласно закону, ФСБ входит в число ведомств, которые могут получить доступ к данным о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые размещены в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

https://1prime.ru/20241018/shpionazh-852246713.html

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