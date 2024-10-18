https://1prime.ru/20241018/fsb-852253192.html
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:37+0300
2024-10-18T13:37+0300
2024-10-18T14:13+0300
россия
фсб
загс
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75808/43/758084308_0:70:400:295_1920x0_80_0_0_dca322062e24ba7c339cfa4b46ee9df6.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативных актов.Согласно тексту пояснительной записки, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Согласно закону, ФСБ входит в число ведомств, которые могут получить доступ к данным о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые размещены в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
https://1prime.ru/20241018/shpionazh-852246713.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75808/43/758084308_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_5aa86527f24c61000da343df2e28e301.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фсб, загс
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов, согласно новому проекту
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативных актов.
Согласно тексту пояснительной записки, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно закону, ФСБ входит в число ведомств, которые могут получить доступ к данным о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые размещены в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России