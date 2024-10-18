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ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - 18.10.2024, ПРАЙМ
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ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:37+0300
2024-10-18T14:13+0300
россия
фсб
загс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативных актов.Согласно тексту пояснительной записки, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Согласно закону, ФСБ входит в число ведомств, которые могут получить доступ к данным о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые размещены в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
https://1prime.ru/20241018/shpionazh-852246713.html
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россия, фсб, загс
РОССИЯ, ФСБ, ЗАГС
13:37 18.10.2024 (обновлено: 14:13 18.10.2024)
 
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов, согласно новому проекту

ФСБ РФ сообщила о задержании шпионов
ФСБ РФ сообщила о задержании шпионов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Согласно новому закону и внесенным в него уточнениям, ФСБ сможет получить доступ к данным россиян из ЗАГСов. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативных актов.
Согласно тексту пояснительной записки, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно закону, ФСБ входит в число ведомств, которые могут получить доступ к данным о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые размещены в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
ФСБ РФ
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
10:29
 
РОССИЯФСБЗАГС
 
 
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