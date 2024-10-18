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Биржевые цены на газ в Европе обновили недельный минимум
Биржевые цены на газ в Европе обновили недельный минимум - 18.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе обновили недельный минимум
Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 1%, находясь вблизи недельного минимума – чуть ниже 440 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 18.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 1%, находясь вблизи недельного минимума – чуть ниже 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 441,1 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Затем в рамках торгов был достигнут недельный ценовой минимум, 439,4 доллара. А по состоянию на 15.10 мск стоимость фьючерсов составляет 440,4 доллара (-1%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 444,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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газ, европа, ice, биржа ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе обновили недельный минимум
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 440 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются на 1%, находясь вблизи недельного минимума – чуть ниже 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 441,1 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Затем в рамках торгов был достигнут недельный ценовой минимум, 439,4 доллара. А по состоянию на 15.10 мск стоимость фьючерсов составляет 440,4 доллара (-1%) за тысячу кубометров.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 444,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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