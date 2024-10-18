https://1prime.ru/20241018/gaz-852266083.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 442 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 442 долларов за тысячу кубов - 18.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 442 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились почти на 1% – до 442 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T19:34+0300

2024-10-18T19:34+0300

2024-10-18T19:34+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы сократились почти на 1% – до 442 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 441,1 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 445,8 доллара (+0,2%), ценовой минимум – 439 долларов (-1,3%). Последние фьючерсы торговались по 442,1 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 444,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая–июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

https://1prime.ru/20241017/gaz-852234704.html

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газ, биржевые торги, ice, биржа ice