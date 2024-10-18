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Во Франции рассказали о подготовке к гонке вооружений с Россией

Во Франции рассказали о подготовке к гонке вооружений с Россией - 18.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции рассказали о подготовке к гонке вооружений с Россией

Париж, продолжая наращивание своего бюджета, активно готовится к гонке вооружений с Москвой, считает министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в беседе | 18.10.2024, ПРАЙМ

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политика

франция

россия

гонка вооружений

украина

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Париж, продолжая наращивание своего бюджета, активно готовится к гонке вооружений с Москвой, считает министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в беседе с телеканалом LCI.Так, журналист поинтересовался у главы французского МИД о том, как он относится к "впечатляющим темпам вооружения России". Он также добавил, что действия российской стороны напоминают подготовку к гонке вооружений."Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны. Но где наша главная линия обороны сегодня? Она на юге и на востоке Украины", — ответил министр. По этой причине, заключил Барро, Париж намерен и дальше поддерживать Украину всеми необходимыми для этого способами.

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франция, россия, гонка вооружений, украина