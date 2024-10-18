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НИФИ оценил число граждан, желающих инвестировать в фондовый рынок России
НИФИ оценил число граждан, желающих инвестировать в фондовый рынок России - 18.10.2024, ПРАЙМ
НИФИ оценил число граждан, желающих инвестировать в фондовый рынок России
Двадцать процентов граждан хотели бы инвестировать в российский фондовый рынок в текущем году. Об этом сообщил агентству “Прайм" руководитель проекта НИФИ... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:39+0300
2024-10-18T17:39+0300
2024-10-18T17:39+0300
экономика
россия
инвестиции
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Двадцать процентов граждан хотели бы инвестировать в российский фондовый рынок в текущем году. Об этом сообщил агентству “Прайм" руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик на полях Московского финансового форума в рамках презентации Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР).Совместное исследование проводится ПСБ, НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ."88 процентов россиян знают хотя бы один способ инвестирования, но только 15 процентов имеют опыт инвестирования за последний год. Каждый пятый россиянин сообщает о планах по инвестированию в грядущем году", – заявил Михаил Сергейчик.Осведомленность об инвестиционных инструментах у россиян достаточно неоднородна: наиболее известны среди наших граждан такие способы инвестирования, как покупка акций и покупка недвижимости с целью дальнейшей выгодной перепродажи или сдачи в аренду."Здесь мы видим возможности для роста, так как опрос демонстрирует недостаточный уровень знаний про надёжные и менее рискованные инструменты с государственной поддержкой, такие как ОФЗ и Программа долгосрочных сбережений", – прокомментировал статистику Михаил Сергейчик.По мнению эксперта, расширение просветительской работы в сфере формирования финансовой культуры поможет уберечь россиян от ошибок, так как сейчас, согласно опросу, каждый третий инвестор сталкивался с трудностями, связанными с неверно принятыми решениями.Исследование также показало категории граждан, которые меньше всего вовлечены в инвестирование.Не имеют опыта торговли на фондовом рынке 89% женщин, 91% представителей старшего возраста (60+), 94% – среди неработающих россиян, а также 88% граждан без высшего образования.
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россия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, инвестиции
НИФИ оценил число граждан, желающих инвестировать в фондовый рынок России
НИФИ: 20% граждан хотели бы инвестировать в фондовый рынок России в этом году
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Двадцать процентов граждан хотели бы инвестировать в российский фондовый рынок в текущем году. Об этом сообщил агентству “Прайм" руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик на полях Московского финансового форума в рамках презентации Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР).
Совместное исследование проводится ПСБ, НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.
"88 процентов россиян знают хотя бы один способ инвестирования, но только 15 процентов имеют опыт инвестирования за последний год. Каждый пятый россиянин сообщает о планах по инвестированию в грядущем году", – заявил Михаил Сергейчик.
Осведомленность об инвестиционных инструментах у россиян достаточно неоднородна: наиболее известны среди наших граждан такие способы инвестирования, как покупка акций и покупка недвижимости с целью дальнейшей выгодной перепродажи или сдачи в аренду.
"Здесь мы видим возможности для роста, так как опрос демонстрирует недостаточный уровень знаний про надёжные и менее рискованные инструменты с государственной поддержкой, такие как ОФЗ и Программа долгосрочных сбережений", – прокомментировал статистику Михаил Сергейчик.
По мнению эксперта, расширение просветительской работы в сфере формирования финансовой культуры поможет уберечь россиян от ошибок, так как сейчас, согласно опросу, каждый третий инвестор сталкивался с трудностями, связанными с неверно принятыми решениями.
Исследование также показало категории граждан, которые меньше всего вовлечены в инвестирование.
Не имеют опыта торговли на фондовом рынке 89% женщин, 91% представителей старшего возраста (60+), 94% – среди неработающих россиян, а также 88% граждан без высшего образования.
Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ