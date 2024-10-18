https://1prime.ru/20241018/ka-852248029.html

"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского

"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского

Европейский совет и штаб-квартира НАТО не проявили большого энтузиазма по отношению к "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр обороны Польши... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T11:27+0300

2024-10-18T11:27+0300

2024-10-18T11:30+0300

политика

польша

нато

ес

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - ПРАЙМ. Европейский совет и штаб-квартира НАТО не проявили большого энтузиазма по отношению к "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. Не только по гуманитарным причинам и цивилизационным. Это также важно для безопасности стран НАТО. Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны...", - отметил министр.План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.Тем не менее, Косиняк-Камыш заявил, что план не решает проблему и не является ярким светом в конце тоннеля, способным изменить реальность.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истинным мирным планом для Киева является осознание бесперспективности его политики.

https://1prime.ru/20241018/plan-852247872.html

польша

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польша, нато, ес, владимир зеленский