https://1prime.ru/20241018/ka-852248029.html
"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского
"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского
Европейский совет и штаб-квартира НАТО не проявили большого энтузиазма по отношению к "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр обороны Польши... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T11:27+0300
2024-10-18T11:27+0300
2024-10-18T11:30+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - ПРАЙМ. Европейский совет и штаб-квартира НАТО не проявили большого энтузиазма по отношению к "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. Не только по гуманитарным причинам и цивилизационным. Это также важно для безопасности стран НАТО. Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны...", - отметил министр.План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.Тем не менее, Косиняк-Камыш заявил, что план не решает проблему и не является ярким светом в конце тоннеля, способным изменить реальность.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истинным мирным планом для Киева является осознание бесперспективности его политики.
https://1prime.ru/20241018/plan-852247872.html
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польша, нато, ес, владимир зеленский
Политика, ПОЛЬША, НАТО, ЕС, Владимир Зеленский
"Без энтузиазма". В Польше описали реакцию ЕС и НАТО на план Зеленского
Косиняк-Камыш: в ЕС и НАТО встретили "план победы" без особого энтузиазма
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - ПРАЙМ. Европейский совет и штаб-квартира НАТО не проявили большого энтузиазма по отношению к "плану победы" Владимира Зеленского, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. Не только по гуманитарным причинам и цивилизационным. Это также важно для безопасности стран НАТО. Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны...", - отметил министр.
План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.
Тем не менее, Косиняк-Камыш заявил, что план не решает проблему и не является ярким светом в конце тоннеля, способным изменить реальность.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истинным мирным планом для Киева является осознание бесперспективности его политики.
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев