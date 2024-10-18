https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257436.html

Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России

Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России - 18.10.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России

На Западе не расстаются с идеей "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:31+0300

2024-10-18T15:31+0300

2024-10-18T15:31+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На Западе не расстаются с идеей "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров."Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт", - отметил дипломат в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".По словам Лаврова, Москва наблюдает наибольшие риски в попытках стран Запад укоренить свое влияние в Абхазии и Южной Осетии, а также усугубить отношения между Грузией и настоящими государствами.Первое заседание такого формата уже проводилось в 2021 году в Москве в 2021 году. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, формат "3+3" продемонстрировал свою эффективность в вопросе стабилизации обстановки на Южном Кавказе.

https://1prime.ru/20241004/terrorist-851960374.html

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