https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257436.html
Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России
Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России
На Западе не расстаются с идеей "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:31+0300
2024-10-18T15:31+0300
2024-10-18T15:31+0300
политика
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/12/852257070_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_df4e940643a548094861d75204c5c9d5.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На Западе не расстаются с идеей "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров."Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт", - отметил дипломат в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".По словам Лаврова, Москва наблюдает наибольшие риски в попытках стран Запад укоренить свое влияние в Абхазии и Южной Осетии, а также усугубить отношения между Грузией и настоящими государствами.Первое заседание такого формата уже проводилось в 2021 году в Москве в 2021 году. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, формат "3+3" продемонстрировал свою эффективность в вопросе стабилизации обстановки на Южном Кавказе.
https://1prime.ru/20241004/terrorist-851960374.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/12/852257070_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_ee6bb19fffbe0e1740dc2ac90f5dc215.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад
Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России
Лавров: Запад не оставляет попыток "открыть второй фронт" против РФ на Кавказе
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. На Западе не расстаются с идеей "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
"Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт", - отметил дипломат в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".
По словам Лаврова, Москва наблюдает наибольшие риски в попытках стран Запад укоренить свое влияние в Абхазии и Южной Осетии, а также усугубить отношения между Грузией и настоящими государствами.
Первое заседание такого формата уже проводилось в 2021 году в Москве в 2021 году. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, формат "3+3" продемонстрировал свою эффективность в вопросе стабилизации обстановки на Южном Кавказе.
"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов