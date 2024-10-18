https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257726.html
"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие
"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие
У Киева ничего не выйдет в области создания ядерного оружия, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:42+0300
2024-10-18T15:42+0300
2024-10-18T15:42+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b6fdb7d00a7bc0aeb5e744659a9bf02.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. У Киева ничего не выйдет в области создания ядерного оружия, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3"."Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет - никогда и ни при каких обстоятельствах", - заметил дипломат.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить процесс приглашения Украины в НАТО, так как в противном случае ей придется обратиться к использованию ядерного оружия.
https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257436.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8ad99c9d6bea266c4183ce8f4d7c43c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие
Лавров о возможности создания Киевом ядерного оружия: ничего из этого не выйдет
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. У Киева ничего не выйдет в области создания ядерного оружия, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".
"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет - никогда и ни при каких обстоятельствах", - заметил дипломат.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить процесс приглашения Украины в НАТО, так как в противном случае ей придется обратиться к использованию ядерного оружия.
Лавров заявил о попытках Западных стран открыть второй фронт против России