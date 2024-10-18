https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257726.html

"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие

"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Безумцы". Лавров оценил возможности Киева создать ядерное оружие

У Киева ничего не выйдет в области создания ядерного оружия, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:42+0300

2024-10-18T15:42+0300

2024-10-18T15:42+0300

политика

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. У Киева ничего не выйдет в области создания ядерного оружия, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3"."Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет - никогда и ни при каких обстоятельствах", - заметил дипломат.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить процесс приглашения Украины в НАТО, так как в противном случае ей придется обратиться к использованию ядерного оружия.

https://1prime.ru/20241018/lavrov-852257436.html

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россия, украина, сергей лавров