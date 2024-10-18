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РФПИ займется строительством майнинг-центров

РФПИ займется строительством майнинг-центров - 18.10.2024, ПРАЙМ

РФПИ займется строительством майнинг-центров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:02+0300

2024-10-18T13:02+0300

2024-10-18T13:02+0300

экономика

рфпи

bitriver

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительству майнинговых дата-центров в странах БРИКС, сообщил РФПИ в рамках Делового форума БРИКС. "Российский фонд прямых инвестиций и компания BitRiver ... объявляют о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта, увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС", - сказано в сообщении. "Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны", - пояснил владелец и гендиректор крупнейшего в РФ оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец, чьи слова приводятся в релизе. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь добавил, что фонд совместно с компанией сфокусируется на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС. "Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные", - добавил он. BitRiver занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. В портфеле компании сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рфпи, bitriver