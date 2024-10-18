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РФПИ займется строительством майнинг-центров - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФПИ займется строительством майнинг-центров
РФПИ займется строительством майнинг-центров - 18.10.2024, ПРАЙМ
РФПИ займется строительством майнинг-центров
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:02+0300
2024-10-18T13:02+0300
экономика
рфпи
bitriver
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительству майнинговых дата-центров в странах БРИКС, сообщил РФПИ в рамках Делового форума БРИКС. "Российский фонд прямых инвестиций и компания BitRiver ... объявляют о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта, увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС", - сказано в сообщении. "Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны", - пояснил владелец и гендиректор крупнейшего в РФ оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец, чьи слова приводятся в релизе. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь добавил, что фонд совместно с компанией сфокусируется на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС. "Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные", - добавил он. BitRiver занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. В портфеле компании сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства.
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рфпи, bitriver
Экономика, РФПИ, BitRiver
13:02 18.10.2024
 
РФПИ займется строительством майнинг-центров

РФПИ и BitRiver договорились о строительстве майнинговых дата-центров

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительству майнинговых дата-центров в странах БРИКС, сообщил РФПИ в рамках Делового форума БРИКС.
"Российский фонд прямых инвестиций и компания BitRiver ... объявляют о партнерстве для совместной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта, увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС", - сказано в сообщении.
"Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны", - пояснил владелец и гендиректор крупнейшего в РФ оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец, чьи слова приводятся в релизе.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь добавил, что фонд совместно с компанией сфокусируется на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС.
"Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные", - добавил он.
BitRiver занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. В портфеле компании сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства.
 
ЭкономикаРФПИBitRiver
 
 
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