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Минэнерго изучит использование "цифровых двойников" объектов ТЭК
Минэнерго изучит использование "цифровых двойников" объектов ТЭК - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго изучит использование "цифровых двойников" объектов ТЭК
Минэнерго РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает возможность использования технологии "цифровых двойников" месторождений и компаний ТЭК для... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:59+0300
2024-10-18T09:59+0300
2024-10-18T09:59+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает возможность использования технологии "цифровых двойников" месторождений и компаний ТЭК для определения налогового режима нефтегазовых месторождений, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. Как пояснил министр, на основании данных, полученных с месторождений, власти в дальнейшем смогут обосновывать необходимость перевода конкретного месторождения на режим налога на дополнительный доход (НДД). "Сначала "цифровой двойник" месторождения для отработки трудно извлекаемых запасов. А потом еще "цифровой двойник" компании, где уже видна экономика и налоговый режим", - сказал он. "Мы для себя поставили задачу, что это будет стандарт для нашей отрасли. Поэтому мы сейчас вместе с Минфином работаем. ... Это новый подход, мы будем вводить его везде на месторождениях… Мы вместе с Минцифры разрабатываем стандарт, по которому все будут делать "цифровые двойники", - пояснил министр энергетики. "Цифровой двойник" компании и месторождения позволит найти баланс между бюджетом и развитием нефтегазовых компаний, говорил Цивилев в четверг на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. По его словам, до конца года министерство подготовит предложения о том, как эта технология будет работать.
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россия, налог
Энергетика, РОССИЯ, НАЛОГ
Минэнерго изучит использование "цифровых двойников" объектов ТЭК
Минэнерго предлагает "цифровые двойники" объектов ТЭК при выборе налогового режима
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает возможность использования технологии "цифровых двойников" месторождений и компаний ТЭК для определения налогового режима нефтегазовых месторождений, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
Как пояснил министр, на основании данных, полученных с месторождений, власти в дальнейшем смогут обосновывать необходимость перевода конкретного месторождения на режим налога на дополнительный доход (НДД).
"Сначала "цифровой двойник" месторождения для отработки трудно извлекаемых запасов. А потом еще "цифровой двойник" компании, где уже видна экономика и налоговый режим", - сказал он.
"Мы для себя поставили задачу, что это будет стандарт для нашей отрасли. Поэтому мы сейчас вместе с Минфином работаем. ... Это новый подход, мы будем вводить его везде на месторождениях… Мы вместе с Минцифры разрабатываем стандарт, по которому все будут делать "цифровые двойники", - пояснил министр энергетики.
"Цифровой двойник" компании и месторождения позволит найти баланс между бюджетом и развитием нефтегазовых компаний, говорил Цивилев в четверг на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. По его словам, до конца года министерство подготовит предложения о том, как эта технология будет работать.