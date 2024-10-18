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Минфин анонсировал "оригинальное" решение вопроса с дефолтом "Росгеологии"

Минфин анонсировал "оригинальное" решение вопроса с дефолтом "Росгеологии" - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минфин анонсировал "оригинальное" решение вопроса с дефолтом "Росгеологии"

Минфин России разрабатывает оригинальный вариант решения вопроса с дефолтом компании "Росгеология", рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:13+0300

2024-10-18T13:13+0300

2024-10-18T13:14+0300

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росгеология

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России разрабатывает оригинальный вариант решения вопроса с дефолтом компании "Росгеология", рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В конце сентября "Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей в связи с отсутствием средств. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в начале октября выражал надежду, что в ближайшее время будут подготовлены механизмы господдержки компании, из-за санкций оказавшейся отрезанной от ряда работ за рубежом, которые финансировались в том числе за счет заемных средств. "Какое-то решение по "Росгео" тоже будет выработано, какое, я вам сейчас не скажу. Оно будет такое, немножко оригинальное. Не просто из кармана денег, такого не будет. Там будет чуть сложная история, но не менее эффективная", - сказал Моисеев в кулуарах Мосфинфорума. "Компромиссное решение, я думаю, будет выработано, у нас есть несколько месяцев", - добавил он, отметив, что к процессу будут привлечены Минприроды и консультанты. По словам замглавы Минфина, случай с "Роснано" показал, что какой-то процесс обоюдоприемлемый для кредиторов и заемщика при поддержке государства, естественно, пройдет. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

https://1prime.ru/20240926/rosgeologiya-851811970.html

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россия, минфин, росгеология