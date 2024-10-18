https://1prime.ru/20241018/minfin-852256957.html
В Минфине оценили запланированный на 2025 год объем заимствований
В Минфине оценили запланированный на 2025 год объем заимствований - 18.10.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили запланированный на 2025 год объем заимствований
Минфин России не считает амбициозным запланированный на 2025 год объем заимствований, считает его выполнимым, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:22+0300
2024-10-18T15:22+0300
2024-10-18T15:42+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России не считает амбициозным запланированный на 2025 год объем заимствований, считает его выполнимым, заявил замминистра финансов Владимир Колычев."Сначала про амбициозность программы заимствований на следующий год. У нас по бюджетному правилу программа заимствований, по сути, равна в чистом выражении, то есть за вычетом погашения, расходам на проценты - это от 1 до 1,5% ВВП. В предстоящие годы это ближе к 1,5% ВВП", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме."Насколько это амбициозно - 3 триллиона рублей? Для понимания, у нас сейчас в месяц корпоративный кредитный портфель растет на 2 триллиона рублей в месяц. То есть это полтора месяца обычного прироста корпоративного портфеля", - продолжил он."Амбициозно это или нет? Я бы сказал, что, наверное, конъюнктура, да, она амбициозная. А сам объем он не представляет, мне кажется, труда для нашего финансового рынка", - добавил Колычев.
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россия, минфин рф, заимствования
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, заимствования
В Минфине оценили запланированный на 2025 год объем заимствований
Колычев: Минфин считает выполнимым запланированный на 2025 г объем заимствований
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России не считает амбициозным запланированный на 2025 год объем заимствований, считает его выполнимым, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
"Сначала про амбициозность программы заимствований на следующий год. У нас по бюджетному правилу программа заимствований, по сути, равна в чистом выражении, то есть за вычетом погашения, расходам на проценты - это от 1 до 1,5% ВВП. В предстоящие годы это ближе к 1,5% ВВП", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме.
"Насколько это амбициозно - 3 триллиона рублей? Для понимания, у нас сейчас в месяц корпоративный кредитный портфель растет на 2 триллиона рублей в месяц. То есть это полтора месяца обычного прироста корпоративного портфеля", - продолжил он.
"Амбициозно это или нет? Я бы сказал, что, наверное, конъюнктура, да, она амбициозная. А сам объем он не представляет, мне кажется, труда для нашего финансового рынка", - добавил Колычев.
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