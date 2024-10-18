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Минфин намерен заместить суверенные евробонды РФ за один этап
Минфин намерен заместить суверенные евробонды РФ за один этап - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен заместить суверенные евробонды РФ за один этап
Минфин России рассчитывает заместить суверенные российские еврооблигации за один этап, заявил на Мосфинфоруме замминистра финансов Владимир Колычев. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:34+0300
2024-10-18T16:34+0300
2024-10-18T17:25+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает заместить суверенные российские еврооблигации за один этап, заявил на Мосфинфоруме замминистра финансов Владимир Колычев."Может быть, мы готовились несколько затянуто, но тем не менее вот для этого, собственно говоря, это и делаем - чтобы наш оншорный рынок стал более ликвидным, поэтому призываем всех ускориться", - сказал он, комментируя ход замещения суверенных евробондов."В принципе до декабря у нас должны все заявки быть поданы, до 15 ноября, соответственно, в декабре сама сделка. Рассчитываем, что в один раз мы это все заместим", - продолжил он."У нас чуть больше 30 миллиардов долларов всего суверенных еврооблигаций, из них резидентам на какую-то более менее актуальную дату принадлежало порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте. Это то, что наши депозитарии видят", - сказал Колычев."Есть какая-то возможно значимая часть, которая в офшорном периметре, тоже может принадлежать либо резидентам, либо дружественным нерезидентам. Они тоже, в принципе, могут захотеть поучаствовать. Как мы видели на примерах с другими активами, по мере таких замещений выясняется, что резидентов там намного больше, чем казалось по официальной статистике", - добавил он.Минфин России в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могли направлять в министерство оферты на их замещение.
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россия, минфин рф, евробонды, замещение
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, евробонды, Замещение
Минфин намерен заместить суверенные евробонды РФ за один этап
Колычев: Минфин рассчитывает заместить суверенные евробонды РФ за один этап
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает заместить суверенные российские еврооблигации за один этап, заявил на Мосфинфоруме замминистра финансов Владимир Колычев.
"Может быть, мы готовились несколько затянуто, но тем не менее вот для этого, собственно говоря, это и делаем - чтобы наш оншорный рынок стал более ликвидным, поэтому призываем всех ускориться", - сказал он, комментируя ход замещения суверенных евробондов.
"В принципе до декабря у нас должны все заявки быть поданы, до 15 ноября, соответственно, в декабре сама сделка. Рассчитываем, что в один раз мы это все заместим", - продолжил он.
"У нас чуть больше 30 миллиардов долларов всего суверенных еврооблигаций, из них резидентам на какую-то более менее актуальную дату принадлежало порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте. Это то, что наши депозитарии видят", - сказал Колычев.
"Есть какая-то возможно значимая часть, которая в офшорном периметре, тоже может принадлежать либо резидентам, либо дружественным нерезидентам. Они тоже, в принципе, могут захотеть поучаствовать. Как мы видели на примерах с другими активами, по мере таких замещений выясняется, что резидентов там намного больше, чем казалось по официальной статистике", - добавил он.
Минфин России в сентябре объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могли направлять в министерство оферты на их замещение.
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