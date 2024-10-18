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Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241018/minfin-852263760.html
Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России
Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России
Минфин РФ продолжает переговоры с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок, сообщил журналистам замминистра финансов РФ... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:55+0300
2024-10-18T17:59+0300
экономика
россия
китай
минфин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает переговоры с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума. "Мы уже довольно продолжительное время рассматривали юаневые облигации, но в российском законодательстве", - сказал Колычев, отвечая на вопрос о возможных заимствованиях Минфина в валюте дружественных стран. В проекте бюджета РФ на 2025-2027 годы Минфин сохранил для себя возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов. "Это, скорее, ОФЗ в другой валюте, но с привлечением иностранных инвесторов. Мы привязываем такую операцию к возможности офшорных китайских инвесторов здесь операции проводить. Пока такой возможности у них нет. Обсуждения с китайскими регуляторами продолжаются", - сказал Колычев. "Когда такая возможность будет, обязательно запустим (ОФЗ в юанях - ред.)", - заявил он. "Это по сути откроет для них (китайских инвесторов - ред.) российский рынок, в том числе, корпоративных заемщиков. Это, скорее, способ развития рынка, чем финансирования дефицита бюджета", - добавил замминистра.
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россия, китай, минфин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Минфин
17:55 18.10.2024 (обновлено: 17:59 18.10.2024)
 
Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России

Минфин продолжает переговоры с КНР о допуске его инвесторов на долговой рынок РФ

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает переговоры с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.
"Мы уже довольно продолжительное время рассматривали юаневые облигации, но в российском законодательстве", - сказал Колычев, отвечая на вопрос о возможных заимствованиях Минфина в валюте дружественных стран.
В проекте бюджета РФ на 2025-2027 годы Минфин сохранил для себя возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов.
"Это, скорее, ОФЗ в другой валюте, но с привлечением иностранных инвесторов. Мы привязываем такую операцию к возможности офшорных китайских инвесторов здесь операции проводить. Пока такой возможности у них нет. Обсуждения с китайскими регуляторами продолжаются", - сказал Колычев.
"Когда такая возможность будет, обязательно запустим (ОФЗ в юанях - ред.)", - заявил он.
"Это по сути откроет для них (китайских инвесторов - ред.) российский рынок, в том числе, корпоративных заемщиков. Это, скорее, способ развития рынка, чем финансирования дефицита бюджета", - добавил замминистра.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМинфин
 
 
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