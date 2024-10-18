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Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России

Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минфин ведет переговоры о допуске инвесторов КНР на долговой рынок России

Минфин РФ продолжает переговоры с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок, сообщил журналистам замминистра финансов РФ... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:55+0300

2024-10-18T17:55+0300

2024-10-18T17:59+0300

экономика

россия

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минфин

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает переговоры с Китаем о допуске офшорных китайских инвесторов на российский долговой рынок, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума. "Мы уже довольно продолжительное время рассматривали юаневые облигации, но в российском законодательстве", - сказал Колычев, отвечая на вопрос о возможных заимствованиях Минфина в валюте дружественных стран. В проекте бюджета РФ на 2025-2027 годы Минфин сохранил для себя возможность привлечения внешних займов на 1 миллиард долларов. "Это, скорее, ОФЗ в другой валюте, но с привлечением иностранных инвесторов. Мы привязываем такую операцию к возможности офшорных китайских инвесторов здесь операции проводить. Пока такой возможности у них нет. Обсуждения с китайскими регуляторами продолжаются", - сказал Колычев. "Когда такая возможность будет, обязательно запустим (ОФЗ в юанях - ред.)", - заявил он. "Это по сути откроет для них (китайских инвесторов - ред.) российский рынок, в том числе, корпоративных заемщиков. Это, скорее, способ развития рынка, чем финансирования дефицита бюджета", - добавил замминистра.

китай

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россия, китай, минфин