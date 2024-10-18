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Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России
Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России
Ситуация яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями - такая практика не... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:51+0300
2024-10-18T09:51+0300
2024-10-18T09:51+0300
экономика
россия
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яйца
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ситуация яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями - такая практика не требует дополнительного регулирования, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% поднимет цены птицефабрика "Окская". "В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", - прокомментировали в Минсельхозе. Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.
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россия, минсельхоз, яйца
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, яйца
Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России
Минсельхоз: ситуация с яйцами на российском рынке стабильна
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ситуация яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями - такая практика не требует дополнительного регулирования, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.
Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% поднимет цены птицефабрика "Окская".
"В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", - прокомментировали в Минсельхозе.
Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.