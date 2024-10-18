https://1prime.ru/20241018/minselkhoz-852245016.html

Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России

Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил ситуацию с яйцами в России

Ситуация яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями - такая практика не... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:51+0300

2024-10-18T09:51+0300

2024-10-18T09:51+0300

экономика

россия

минсельхоз

яйца

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/11/842091135_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_787af1d3c89a990ad590dd08244617ea.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ситуация яйцами на российском рынке стабильна, однако производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями - такая практика не требует дополнительного регулирования, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди производителей и в ритейле ранее в пятницу написала, что два крупных производителя куриных яиц – птицефабрики "Вараксино" и "Волжанин" – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на 5% поднимет цены птицефабрика "Окская". "В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", - прокомментировали в Минсельхозе. Там же напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рублей за десяток.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, яйца