https://1prime.ru/20241018/miroporyadok-852261155.html

Россия не стремится к переустройству миропорядка, заявил Путин

Россия не стремится к переустройству миропорядка, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ

Россия не стремится к переустройству миропорядка, заявил Путин

РФ не стремится к переустройству миропорядка, данный процесс идет естественным образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:53+0300

2024-10-18T16:53+0300

2024-10-18T16:53+0300

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. РФ не стремится к переустройству миропорядка, данный процесс идет естественным образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Путина, участник встречи из Египта говорил то, "что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка". "Мы не стремимся на самом деле, это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать", — сказал российский лидер. БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, владимир путин, мир