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Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов
Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов - 18.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов
Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, которая будет работать на принципах справедливости и конфиденциальности платежей | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:22+0300
2024-10-18T12:22+0300
2024-10-18T12:22+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, которая будет работать на принципах справедливости и конфиденциальности платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассчитываем, что совместными усилиями – правительства, Банка России, финансового сообщества – удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах. Ту, которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024. Он также выразил уверенность, что в ходе форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные будут подробно изучены в правительстве.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов
Мишустин: РФ рассчитывает на создание своей системы для международных расчетов
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, которая будет работать на принципах справедливости и конфиденциальности платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рассчитываем, что совместными усилиями – правительства, Банка России, финансового сообщества – удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах. Ту, которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
Он также выразил уверенность, что в ходе форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные будут подробно изучены в правительстве.