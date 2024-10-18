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Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов

Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов - 18.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил планы создания Россией своей системы международных расчетов

Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, которая будет работать на принципах справедливости и конфиденциальности платежей | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:22+0300

2024-10-18T12:22+0300

2024-10-18T12:22+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, которая будет работать на принципах справедливости и конфиденциальности платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассчитываем, что совместными усилиями – правительства, Банка России, финансового сообщества – удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах. Ту, которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024. Он также выразил уверенность, что в ходе форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные будут подробно изучены в правительстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин