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Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет
Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет - 18.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет
Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:23+0300
2024-10-18T12:23+0300
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
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россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Технологии
12:23 18.10.2024
 
Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет

Мишустин: борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинТехнологии
 
 
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