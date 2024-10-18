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Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет

Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет - 18.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о борьбе России за технологический суверенитет

Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:23+0300

2024-10-18T12:23+0300

2024-10-18T12:23+0300

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Борьба за технологический суверенитет РФ не прекращается ни на день, разного рода угрозы только укрепляют эту тенденцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ни на день не прекращается борьба и за технологический суверенитет. Угрозы разного рода "отключений" от систем, которые мы наблюдали в последние годы, только укрепляют эти тенденции", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.

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россия, михаил мишустин, технологии