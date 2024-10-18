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МТС завершил предложение по выкупу акций у нерезидентов
МТС завершил предложение по выкупу акций у нерезидентов - 18.10.2024, ПРАЙМ
МТС завершил предложение по выкупу акций у нерезидентов
МТС завершил тендерное предложение ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" по выкупу акций у нерезидентов, передав 1,6 миллиона акций на сумму 151,9 миллиона рублей,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T20:14+0300
2024-10-18T20:14+0300
2024-10-18T20:14+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. МТС завершил тендерное предложение ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" по выкупу акций у нерезидентов, передав 1,6 миллиона акций на сумму 151,9 миллиона рублей, сообщила компания. "Покупатель объявляет, что он завершил тендерное предложение, в рамках которого покупателю было передано в общей сложности 1 599 437 акций. Совокупная цена приобретения, направленная акционерам, продавшим акции в рамках тендерного предложения, в рублевом эквиваленте составила 151 946 515 российских рублей", - говорится в сообщении. В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС". В июне МТС в рамках выкупа акций у нерезидентов - тендерного предложения ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" - получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей. В августе компания запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
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бизнес, россия, акции, мтс, нерезиденты
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Акции, МТС, нерезиденты
МТС завершил предложение по выкупу акций у нерезидентов
МТС завершил предложение по выкупу акций у нерезидентов и передал их "дочке"
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. МТС завершил тендерное предложение ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" по выкупу акций у нерезидентов, передав 1,6 миллиона акций на сумму 151,9 миллиона рублей, сообщила компания.
"Покупатель объявляет, что он завершил тендерное предложение, в рамках которого покупателю было передано в общей сложности 1 599 437 акций. Совокупная цена приобретения, направленная акционерам, продавшим акции в рамках тендерного предложения, в рублевом эквиваленте составила 151 946 515 российских рублей", - говорится в сообщении.
В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС".
В июне МТС в рамках выкупа акций у нерезидентов - тендерного предложения ее "дочке" ООО "Стрим Диджитал" - получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей.
В августе компания запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
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