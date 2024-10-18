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"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте
"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте
Можно обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах, подписав международное соглашение, заявил глава государства Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:28+0300
2024-10-18T17:28+0300
политика
россия
владимир путин
мус
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Можно обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах, подписав международное соглашение, заявил глава государства Владимир Путин."Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена", - заметил президент.По словам Путина, у России укрепленные отношения с Бразилией, и такое соглашение позволило бы ограничить юрисдикцию МУС и избежать сложных ситуаций.Он также подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения, и Россия не признает его юрисдикцию, также как многие другие страны, включая США, Китай и Турцию.Этот комментарий был дан в контексте возможной поездки Путина в Бразилию на саммит G20. Правительство Бразилии работает над возможностью приглашения Путина на саммит G20, несмотря на ордер на арест российского лидера, выданного МУС.
https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html
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россия, владимир путин, мус
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, МУС
17:28 18.10.2024
 
"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте

Путин: решения МУС об аресте можно обойти подписанием межправсоглашения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
© POOL
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Можно обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах, подписав международное соглашение, заявил глава государства Владимир Путин.
"Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена", - заметил президент.
По словам Путина, у России укрепленные отношения с Бразилией, и такое соглашение позволило бы ограничить юрисдикцию МУС и избежать сложных ситуаций.
Он также подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения, и Россия не признает его юрисдикцию, также как многие другие страны, включая США, Китай и Турцию.
Этот комментарий был дан в контексте возможной поездки Путина в Бразилию на саммит G20. Правительство Бразилии работает над возможностью приглашения Путина на саммит G20, несмотря на ордер на арест российского лидера, выданного МУС.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинМУС
 
 
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