https://1prime.ru/20241018/mus-852262563.html

"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте

"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Это совсем легко". Путин рассказал, как обойти решения МУС об аресте

Можно обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах, подписав международное соглашение, заявил глава государства Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:28+0300

2024-10-18T17:28+0300

2024-10-18T17:28+0300

политика

россия

владимир путин

мус

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Можно обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах, подписав международное соглашение, заявил глава государства Владимир Путин."Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена", - заметил президент.По словам Путина, у России укрепленные отношения с Бразилией, и такое соглашение позволило бы ограничить юрисдикцию МУС и избежать сложных ситуаций.Он также подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения, и Россия не признает его юрисдикцию, также как многие другие страны, включая США, Китай и Турцию.Этот комментарий был дан в контексте возможной поездки Путина в Бразилию на саммит G20. Правительство Бразилии работает над возможностью приглашения Путина на саммит G20, несмотря на ордер на арест российского лидера, выданного МУС.

https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html

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россия, владимир путин, мус