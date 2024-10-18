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"Плохие вещи". На Украине пригрозили ответом на идею о вступлении НАТО - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Плохие вещи". На Украине пригрозили ответом на идею о вступлении НАТО
"Плохие вещи". На Украине пригрозили ответом на идею о вступлении НАТО - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Плохие вещи". На Украине пригрозили ответом на идею о вступлении НАТО
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство его страны в НАТО. Слова министра процитировало издание... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T23:58+0300
2024-10-18T23:58+0300
политика
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство его страны в НАТО. Слова министра процитировало издание "Страна.ua"."Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил Умеров на соответствующий вопрос журналиста.Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация данного плана "зависит от партнеров".В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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украина, нато, рустем умеров, сво
Политика, УКРАИНА, НАТО, Рустем Умеров, СВО
23:58 18.10.2024
 
"Плохие вещи". На Украине пригрозили ответом на идею о вступлении НАТО

Умеров отверг идею обмена освобожденных РФ территорий на членство Украины в НАТО

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отверг идею обмена освобожденных Россией территорий на членство его страны в НАТО. Слова министра процитировало издание "Страна.ua".
"Если бы Украине предложили подобное, я бы точно сделал плохие вещи", — ответил Умеров на соответствующий вопрос журналиста.
Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация данного плана "зависит от партнеров".
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 21:05
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОРустем УмеровСВО
 
 
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