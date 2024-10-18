https://1prime.ru/20241018/nds-852261293.html

Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах

Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах

Минфин РФ предлагает сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро, обложив 5% пошлиной товары, чья стоимость превышает... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:57+0300

2024-10-18T16:57+0300

2024-10-18T16:58+0300

экономика

минфин рф

россия

ндс

маркетплейс

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/27/832832785_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3168cf9ec60a60d2e9b36d12e7022dbf.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро, обложив 5% пошлиной товары, чья стоимость превышает этот порог, а также установить обязанность маркетплейсов платить НДС со всех товаров, реализуемых на территории России, рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме. "Минфин России предлагает установить 5% ставку пошлины при превышении порога (беспошлинной торговли - ред) в 200 евро. При этом взымать эту пошлину с полной стоимостью товара, а не с превышения, как это делается сейчас в отношении товаров для личного пользования", - сказал Сазанов. При этом, по словам замминистра, Минфин готов сохранить сам этот порог на существующем уровне. Другое предложение министерства, по его словам, касается уплаты НДС за товары трансграничной интернет-торговли. Сейчас импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом в России. Сазанов отметил, что "здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товара в ходе электронной торговли взымать НДС". При этом, по его словам, взымать налог и перечислять в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли. Эти изменения, по его словам, в настоящее время обсуждаются на уровне ЕАЭС. Замминистра также признал, что Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период для обложения таких товаров НДС, причем готов обсуждать как сроки введения, так и размер ставки налога.

https://1prime.ru/20241004/nds-851996990.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, россия, ндс, маркетплейс