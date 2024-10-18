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Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах
Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах
Минфин РФ предлагает сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро, обложив 5% пошлиной товары, чья стоимость превышает... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:57+0300
2024-10-18T16:58+0300
экономика
минфин рф
россия
ндс
маркетплейс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро, обложив 5% пошлиной товары, чья стоимость превышает этот порог, а также установить обязанность маркетплейсов платить НДС со всех товаров, реализуемых на территории России, рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме. "Минфин России предлагает установить 5% ставку пошлины при превышении порога (беспошлинной торговли - ред) в 200 евро. При этом взымать эту пошлину с полной стоимостью товара, а не с превышения, как это делается сейчас в отношении товаров для личного пользования", - сказал Сазанов. При этом, по словам замминистра, Минфин готов сохранить сам этот порог на существующем уровне. Другое предложение министерства, по его словам, касается уплаты НДС за товары трансграничной интернет-торговли. Сейчас импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом в России. Сазанов отметил, что "здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товара в ходе электронной торговли взымать НДС". При этом, по его словам, взымать налог и перечислять в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли. Эти изменения, по его словам, в настоящее время обсуждаются на уровне ЕАЭС. Замминистра также признал, что Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период для обложения таких товаров НДС, причем готов обсуждать как сроки введения, так и размер ставки налога.
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минфин рф, россия, ндс, маркетплейс
Экономика, Минфин РФ, РОССИЯ, НДС, маркетплейс
16:57 18.10.2024 (обновлено: 16:58 18.10.2024)
 
Минфин предложил обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах

Сазанов: Минфин предлагает обложить НДС все импортные товары на маркетплейсах

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро, обложив 5% пошлиной товары, чья стоимость превышает этот порог, а также установить обязанность маркетплейсов платить НДС со всех товаров, реализуемых на территории России, рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Минфин России предлагает установить 5% ставку пошлины при превышении порога (беспошлинной торговли - ред) в 200 евро. При этом взымать эту пошлину с полной стоимостью товара, а не с превышения, как это делается сейчас в отношении товаров для личного пользования", - сказал Сазанов.
При этом, по словам замминистра, Минфин готов сохранить сам этот порог на существующем уровне.
Другое предложение министерства, по его словам, касается уплаты НДС за товары трансграничной интернет-торговли. Сейчас импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом в России.
Сазанов отметил, что "здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товара в ходе электронной торговли взымать НДС".
При этом, по его словам, взымать налог и перечислять в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли. Эти изменения, по его словам, в настоящее время обсуждаются на уровне ЕАЭС.
Замминистра также признал, что Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период для обложения таких товаров НДС, причем готов обсуждать как сроки введения, так и размер ставки налога.
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ЭкономикаМинфин РФРОССИЯНДСмаркетплейс
 
 
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