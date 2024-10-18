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ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе "эры электричества" - 18.10.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе "эры электричества"
ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе "эры электричества" - 18.10.2024, ПРАЙМ
ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе "эры электричества"
ОПЕК усомнился в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о приходе "эры электричества", отметив, что это не соответствует ни собственному... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T18:26+0300
2024-10-18T18:26+0300
энергетика
опек
мэа
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ОПЕК усомнился в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о приходе "эры электричества", отметив, что это не соответствует ни собственному анализу МЭА, ни сегодняшней энергетической реальности, в которой уголь, нефть и газ составляют около 80% мирового энергобаланса. МЭА в обзоре мировой энергетики за 2024 год (WEO 2024) отметило, что "будущее глобальной энергетической системы – за электричеством". "Это следует за утверждением о том, что спрос на уголь, нефть и газ достигнет пика к концу десятилетия. Более того, исполнительный директор МЭА заявил: "В истории энергетики мы были свидетелями эпохи угля и эпохи нефти, а сейчас мы стремительно движемся в эпоху электричества, которая будет определять глобальную энергетическую систему", – указали в ОПЕК. "Идея о том, что энергетическая система может быть "определена" одним источником энергии, не соответствует ни собственному анализу МЭА, ни сегодняшней энергетической реальности, в которой уголь, нефть и газ совокупно составляют около 80 % мирового энергобаланса", – добавили в организации. Кроме того, отметили в ОПЕК, сведение истории энергетики к череде сменяющих друг друга событий, когда источники энергии постоянно находятся в состоянии конкуренции и замены, упускает из виду, что "они существуют во взаимозависимых отношениях". "Это искажает прошлое и настоящее, ставя под сомнение некоторые фундаментальные предположения, лежащие в основе видения МЭА нашего энергетического будущего", – подчеркнули в организации. Международное энергетическое агентство также намекнуло, что "эпоха нефти" осталась в прошлом. Однако, как говорится в WEO 2024, "(спрос на нефть) в 2023 году превысил предыдущий пик, установленный в 2019 году", указали в ОПЕК. Более того, в обзоре МЭА пересмотрело в сторону повышения свои прогнозы в рамках сценария государственной энергетической политики в отношении совокупной доли угля, нефти и газа в энергобалансе в 2030 году до 75% с 73% в WEO 2023, что в большей степени соответствует оценке ОПЕК, отметили в организации. "В прошлом было много сказано о "пиках" в энергетической системе, которые так и не наступили. Опровергнутые реальностью, такие представления действительно прошли свой пик. Реальность такова, что сегодня мир потребляет больше нефти, угля, газа и электричества, чем когда-либо прежде. Для достижения справедливого и устойчивого энергетического будущего, к которому мы все стремимся, ОПЕК продолжает выступать за подход "все народы, все виды энергии и все технологии", – подчеркнули в ОПЕК.
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опек, мэа, электроэнергия
Энергетика, ОПЕК, МЭА, электроэнергия
18:26 18.10.2024
 
ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе "эры электричества"

ОПЕК: прогноз МЭА о приходе "эры электричества" не соответствует реальности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ОПЕК усомнился в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о приходе "эры электричества", отметив, что это не соответствует ни собственному анализу МЭА, ни сегодняшней энергетической реальности, в которой уголь, нефть и газ составляют около 80% мирового энергобаланса.
МЭА в обзоре мировой энергетики за 2024 год (WEO 2024) отметило, что "будущее глобальной энергетической системы – за электричеством". "Это следует за утверждением о том, что спрос на уголь, нефть и газ достигнет пика к концу десятилетия. Более того, исполнительный директор МЭА заявил: "В истории энергетики мы были свидетелями эпохи угля и эпохи нефти, а сейчас мы стремительно движемся в эпоху электричества, которая будет определять глобальную энергетическую систему", – указали в ОПЕК.
"Идея о том, что энергетическая система может быть "определена" одним источником энергии, не соответствует ни собственному анализу МЭА, ни сегодняшней энергетической реальности, в которой уголь, нефть и газ совокупно составляют около 80 % мирового энергобаланса", – добавили в организации.
Кроме того, отметили в ОПЕК, сведение истории энергетики к череде сменяющих друг друга событий, когда источники энергии постоянно находятся в состоянии конкуренции и замены, упускает из виду, что "они существуют во взаимозависимых отношениях". "Это искажает прошлое и настоящее, ставя под сомнение некоторые фундаментальные предположения, лежащие в основе видения МЭА нашего энергетического будущего", – подчеркнули в организации.
Международное энергетическое агентство также намекнуло, что "эпоха нефти" осталась в прошлом. Однако, как говорится в WEO 2024, "(спрос на нефть) в 2023 году превысил предыдущий пик, установленный в 2019 году", указали в ОПЕК. Более того, в обзоре МЭА пересмотрело в сторону повышения свои прогнозы в рамках сценария государственной энергетической политики в отношении совокупной доли угля, нефти и газа в энергобалансе в 2030 году до 75% с 73% в WEO 2023, что в большей степени соответствует оценке ОПЕК, отметили в организации.
"В прошлом было много сказано о "пиках" в энергетической системе, которые так и не наступили. Опровергнутые реальностью, такие представления действительно прошли свой пик. Реальность такова, что сегодня мир потребляет больше нефти, угля, газа и электричества, чем когда-либо прежде. Для достижения справедливого и устойчивого энергетического будущего, к которому мы все стремимся, ОПЕК продолжает выступать за подход "все народы, все виды энергии и все технологии", – подчеркнули в ОПЕК.
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ЭнергетикаОПЕКМЭАэлектроэнергия
 
 
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