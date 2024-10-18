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"В отчаянии": на Западе рассказали о провалах НАТО на Украине

"В отчаянии": на Западе рассказали о провалах НАТО на Украине - 18.10.2024, ПРАЙМ

"В отчаянии": на Западе рассказали о провалах НАТО на Украине

Киев не сможет создать собственное ядерное оружие, не заручившись одобрением и поддержкой со стороны западных союзников, считает американский морпех в отставке... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T07:23+0300

2024-10-18T07:23+0300

2024-10-18T07:23+0300

политика

украина

ядерное оружие

нато

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Киев не сможет создать собственное ядерное оружие, не заручившись одобрением и поддержкой со стороны западных союзников, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он написал в социальной сети X."Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО", — подчеркнул он.Берлетик отметил, что за появление и непосредственное применение киевским режимом такого оружия ответственность будет полностью нести Запад. Он также подчеркнул, что факт обсуждения перспектив создания или передачи Украине столь опасного вида вооружений свидетельствует о "провальности прокси-войны", которую ведут западные страны.

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украина, ядерное оружие, нато