Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241018/oruzhie-852244776.html
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой - 18.10.2024, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой
Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:48+0300
2024-10-18T09:48+0300
политика
виктор орбан
украина
владимир зеленский
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_590a47124735f2d625c616a01b5fc56c.jpg
БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза."Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что общался с политиком через переводчиков, а потому допускает упущение некоторых нюансов.Он также подчеркнул, что паника европейских лидеров, связанная со слухами о создании ядерной угрозы, свидетельствует о накалившейся ситуации. Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы узнать истинные намерения Киева.
https://1prime.ru/20241018/shantazh-852244403.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_9f66081b96703740cdb111a917e3ca77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
виктор орбан, украина, владимир зеленский, ядерное оружие
Политика, Виктор Орбан, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ядерное оружие
09:48 18.10.2024
 
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой

Орбан: Киев не думает о том, чтобы создать ядерное оружие

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза.
"Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что общался с политиком через переводчиков, а потому допускает упущение некоторых нюансов.
Он также подчеркнул, что паника европейских лидеров, связанная со слухами о создании ядерной угрозы, свидетельствует о накалившейся ситуации. Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы узнать истинные намерения Киева.
Киев, Украина
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева
09:23
 
ПолитикаВиктор ОрбанУКРАИНАВладимир Зеленскийядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала