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Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой - 18.10.2024, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой
Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:48+0300
2024-10-18T09:48+0300
2024-10-18T09:48+0300
политика
виктор орбан
украина
владимир зеленский
ядерное оружие
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БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза."Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что общался с политиком через переводчиков, а потому допускает упущение некоторых нюансов.Он также подчеркнул, что паника европейских лидеров, связанная со слухами о создании ядерной угрозы, свидетельствует о накалившейся ситуации. Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы узнать истинные намерения Киева.
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Политика, Виктор Орбан, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ядерное оружие
Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой
Орбан: Киев не думает о том, чтобы создать ядерное оружие
БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза.
"Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что общался с политиком через переводчиков, а потому допускает упущение некоторых нюансов.
Он также подчеркнул, что паника европейских лидеров, связанная со слухами о создании ядерной угрозы, свидетельствует о накалившейся ситуации. Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы узнать истинные намерения Киева.
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева