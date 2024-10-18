https://1prime.ru/20241018/oruzhie-852244776.html

Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой

Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой - 18.10.2024, ПРАЙМ

Орбан прокомментировал намерения Украины стать ядерной державой

Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:48+0300

2024-10-18T09:48+0300

2024-10-18T09:48+0300

политика

виктор орбан

украина

владимир зеленский

ядерное оружие

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БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Киев вряд ли станет разрабатывать ядерное оружие, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза."Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал", - объяснил Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что общался с политиком через переводчиков, а потому допускает упущение некоторых нюансов.Он также подчеркнул, что паника европейских лидеров, связанная со слухами о создании ядерной угрозы, свидетельствует о накалившейся ситуации. Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы узнать истинные намерения Киева.

https://1prime.ru/20241018/shantazh-852244403.html

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виктор орбан, украина, владимир зеленский, ядерное оружие