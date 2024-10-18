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"Провокация". Путин ответил на слова о появлении ядерного оружия у Киева
"Провокация". Путин ответил на слова о появлении ядерного оружия у Киева - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Провокация". Путин ответил на слова о появлении ядерного оружия у Киева
Президент России Владимир Путин назвал сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины очередной провокацией. Об этом он рассказал в ходе встречи с... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:35+0300
2024-10-18T17:35+0300
2024-10-18T17:35+0300
политика
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владимир путин
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины очередной провокацией. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Это очередная провокация", - сказал Путин.По словам президента, Россия не позволит Украине создать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Он также отметил, что создание ядерного оружия в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина.Путин предупредил, что любой такой шаг будет встречать соответствующую реакцию.Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, призвал к приглашению Украины в НАТО и предупредил, что в противном случае стране останется только обратиться к ядерному оружию.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, ядерное оружие
"Провокация". Путин ответил на слова о появлении ядерного оружия у Киева
Путин назвал провокацией сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Киева
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины очередной провокацией. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Это очередная провокация", - сказал Путин.
По словам президента, Россия не позволит Украине создать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Он также отметил, что создание ядерного оружия в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина.
Путин предупредил, что любой такой шаг будет встречать соответствующую реакцию.
Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, призвал к приглашению Украины в НАТО и предупредил, что в противном случае стране останется только обратиться к ядерному оружию.
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