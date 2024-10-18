https://1prime.ru/20241018/oruzhie-852268393.html

Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия - 18.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия

Украина играет значимую роль в качестве полигона для испытаний западного оружия, заявил Владимир Зеленский. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T23:08+0300

2024-10-18T23:08+0300

2024-10-18T23:08+0300

вооружения

украина

запад

владимир зеленский

вооружение

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украина играет значимую роль в качестве полигона для испытаний западного оружия, заявил Владимир Зеленский.Он считает, что западным партнерам нравится украинский опыт, который приобретается на фронте. ВСУ имеют навыки применения натовских вооружений, что придает им "добавочную стоимость" . "Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать страны НАТО (в случае войны на территории одной из них — ред.)? Никто не знает. Второе — партнерам нравится использование (ВСУ — ред.) их (западного — ред.) оружия, они очень довольны ", — сказал Зеленский. По его словам, благодаря испытаниям партнеры Украины знают, на чем сфокусироваться и Западу становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, Запад не выбрасывает деньги на ветер, добавил Зеленский. Он считает, что партнеры Украины понимают, что вкладывают "в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны". "Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic — Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", — заключил Зеленский. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852267753.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский, вооружение, всу