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Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия
Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия - 18.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия
Украина играет значимую роль в качестве полигона для испытаний западного оружия, заявил Владимир Зеленский. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T23:08+0300
2024-10-18T23:08+0300
вооружения
украина
запад
владимир зеленский
вооружение
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украина играет значимую роль в качестве полигона для испытаний западного оружия, заявил Владимир Зеленский.Он считает, что западным партнерам нравится украинский опыт, который приобретается на фронте. ВСУ имеют навыки применения натовских вооружений, что придает им "добавочную стоимость" . "Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать страны НАТО (в случае войны на территории одной из них — ред.)? Никто не знает. Второе — партнерам нравится использование (ВСУ — ред.) их (западного — ред.) оружия, они очень довольны ", — сказал Зеленский. По его словам, благодаря испытаниям партнеры Украины знают, на чем сфокусироваться и Западу становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, Запад не выбрасывает деньги на ветер, добавил Зеленский. Он считает, что партнеры Украины понимают, что вкладывают "в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны". "Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic — Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", — заключил Зеленский. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, запад, владимир зеленский, вооружение, всу
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, вооружение, ВСУ
23:08 18.10.2024
 
Зеленский заявил о значимой роли Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский порадовался, что Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украина играет значимую роль в качестве полигона для испытаний западного оружия, заявил Владимир Зеленский.
Он считает, что западным партнерам нравится украинский опыт, который приобретается на фронте. ВСУ имеют навыки применения натовских вооружений, что придает им "добавочную стоимость" .
"Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать страны НАТО (в случае войны на территории одной из них — ред.)? Никто не знает. Второе — партнерам нравится использование (ВСУ — ред.) их (западного — ред.) оружия, они очень довольны ", — сказал Зеленский.
По его словам, благодаря испытаниям партнеры Украины знают, на чем сфокусироваться и Западу становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, Запад не выбрасывает деньги на ветер, добавил Зеленский.
Он считает, что партнеры Украины понимают, что вкладывают "в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны".
"Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic — Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", — заключил Зеленский.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией
Вчера, 22:21
 
ВооруженияУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийвооружениеВСУ
 
 
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