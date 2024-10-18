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"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского
"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского
"План победы", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также одно из ключевых требований о включении Украины в состав НАТО неудобны для... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:47+0300
2024-10-18T14:01+0300
политика
франция
владимир зеленский
план
нато
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "План победы", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также одно из ключевых требований о включении Украины в состав НАТО неудобны для альянса, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."План" Зеленского совершенно бредовый, даже неудобный для НАТО, которая в некоторых аспектах пытается дистанцироваться, как, например, в вопросе немедленного вступления Украины в альянс", - объяснил политик, добавив, что включение Украины в состав Североатлантического альянса стало бы гарантией начала третьей мировой войны.Филиппо также подчеркнул, что своими действиями Зеленский будто намерено превращает конфликт в глобальный, поскольку украинская сторона проигрывает на поле боя. Таким образом, у главы киевского режима остается единственная возможность выйти из конфликта не в статусе проигравшего.
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франция, владимир зеленский, план, нато
Политика, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, план, НАТО
13:47 18.10.2024 (обновлено: 14:01 18.10.2024)
 
"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского

Французский политик Филиппо: план Зеленского бредовый и неудобен для НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "План победы", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также одно из ключевых требований о включении Украины в состав НАТО неудобны для альянса, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"План" Зеленского совершенно бредовый, даже неудобный для НАТО, которая в некоторых аспектах пытается дистанцироваться, как, например, в вопросе немедленного вступления Украины в альянс", - объяснил политик, добавив, что включение Украины в состав Североатлантического альянса стало бы гарантией начала третьей мировой войны.
Филиппо также подчеркнул, что своими действиями Зеленский будто намерено превращает конфликт в глобальный, поскольку украинская сторона проигрывает на поле боя. Таким образом, у главы киевского режима остается единственная возможность выйти из конфликта не в статусе проигравшего.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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13:26
 
ПолитикаФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийпланНАТО
 
 
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