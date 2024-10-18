https://1prime.ru/20241018/pentagon-852257986.html
Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России
Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России
Киев должен рассчитывать на свои дроны при при планировании дальних ударов вглубь России, так как ракеты западных союзников дорого обходятся. Об этом заявил шеф | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:51+0300
2024-10-18T15:51+0300
2024-10-18T15:51+0300
вооружения
сша
украина
россия
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/83/841258342_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_cd6be7a93574ca157a4ae58a9be4feac.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Киев должен рассчитывать на свои дроны при при планировании дальних ударов вглубь России, так как ракеты западных союзников дорого обходятся. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость", - заметил глава американского оборонного ведомства.По словам Остина, выбор в пользу беспилотников станет для ВСУ отличной возможно с точки зрения затрат.Ранее издание New York Times опубликовало материал, согласно которому, Пентагон признает невозможность осуществлять крупные поставки дальнобойных ракет из-за сокращение обороноспособности США.
https://1prime.ru/20241016/udary-852202230.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/83/841258342_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_002be7466264196563e3e131f8a11dc9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, ракетные удары
Вооружения, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России
Остин предложил Киеву применить БПЛА, а не западные ракеты для ударов вглубь РФ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Киев должен рассчитывать на свои дроны при при планировании дальних ударов вглубь России, так как ракеты западных союзников дорого обходятся. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость", - заметил глава американского оборонного ведомства.
По словам Остина, выбор в пользу беспилотников станет для ВСУ отличной возможно с точки зрения затрат.
Ранее издание New York Times опубликовало материал, согласно которому, Пентагон признает невозможность осуществлять крупные поставки дальнобойных ракет из-за сокращение обороноспособности США.
Сырский: Лондон готовит предложения по дальнобойным ударам по объектам в РФ