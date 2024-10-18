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Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России

Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России - 18.10.2024, ПРАЙМ

Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России

Киев должен рассчитывать на свои дроны при при планировании дальних ударов вглубь России, так как ракеты западных союзников дорого обходятся. Об этом заявил шеф | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:51+0300

2024-10-18T15:51+0300

2024-10-18T15:51+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Киев должен рассчитывать на свои дроны при при планировании дальних ударов вглубь России, так как ракеты западных союзников дорого обходятся. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость", - заметил глава американского оборонного ведомства.По словам Остина, выбор в пользу беспилотников станет для ВСУ отличной возможно с точки зрения затрат.Ранее издание New York Times опубликовало материал, согласно которому, Пентагон признает невозможность осуществлять крупные поставки дальнобойных ракет из-за сокращение обороноспособности США.

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сша, украина, россия, ракетные удары