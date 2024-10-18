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Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво

Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво

Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:03+0300

2024-10-18T12:03+0300

2024-10-18T12:03+0300

минфин

пиво

розничная цена

единая минимальная розничная цена

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции. "Эту инициативу поддерживаем, но, чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.

https://1prime.ru/20241018/alkogol-852247635.html

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