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Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво
Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:03+0300
2024-10-18T12:03+0300
минфин
пиво
розничная цена
единая минимальная розничная цена
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции. "Эту инициативу поддерживаем, но, чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.
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минфин, пиво, розничная цена, единая минимальная розничная цена
Минфин, пиво, розничная цена, единая минимальная розничная цена
12:03 18.10.2024
 
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво

Минфин РФ поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены на пиво

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк"Оболонь" прекратила отгрузку пива в Россию
Оболонь прекратила отгрузку пива в Россию - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции.
"Эту инициативу поддерживаем, но, чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.
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Минфинпиворозничная ценаединая минимальная розничная цена
 
 
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