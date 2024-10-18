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Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво
Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:03+0300
2024-10-18T12:03+0300
2024-10-18T12:03+0300
минфин
пиво
розничная цена
единая минимальная розничная цена
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции. "Эту инициативу поддерживаем, но, чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.
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минфин, пиво, розничная цена, единая минимальная розничная цена
Минфин, пиво, розничная цена, единая минимальная розничная цена
Минфин поддержал введение минимальной розничной цены на пиво
Минфин РФ поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены на пиво
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает инициативу по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила в Минфин письмо с инициативой ввести минимальную розничную цену на пиво. Накануне председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман сообщил РИА Новости, что считает необходимым введение минимальной розничной цены и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции.
"Эту инициативу поддерживаем, но, чтобы ее реализовать, необходимо внести изменения в договоры ЕврАзЭС", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министерство введение минимальной розничной цены на пиво.
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