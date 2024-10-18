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План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев - 18.10.2024, ПРАЙМ
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
План Владимира Зеленского не является планом победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T11:12+0300
2024-10-18T11:12+0300
2024-10-18T11:29+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. План Владимира Зеленского не является планом победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Весь мир был в ожидании того, что войдёт в пресловутый "план победы" киевского нациста. Всё, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не "план победы", а просто план для победы", - отметил политик."План победы" включает в себя приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание "всеобъемлющего пакета неядерного сдерживания" России. Российское Министерство иностранных дел отметило, что данный план представляет собой набор несвязанных лозунгов, которые оторваны от реальности.Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, считает, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, подталкивающих НАТО к конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует осознать бесперспективность своей политики и прекратить провокации.
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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
Медведев: так называемый план Зеленского раскрыт и это не "план победы"
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. План Владимира Зеленского не является планом победы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Весь мир был в ожидании того, что войдёт в пресловутый "план победы" киевского нациста. Всё, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не "план победы", а просто план для победы", - отметил политик.
"План победы" включает в себя приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание "всеобъемлющего пакета неядерного сдерживания" России. Российское Министерство иностранных дел отметило, что данный план представляет собой набор несвязанных лозунгов, которые оторваны от реальности.
Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, считает, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, подталкивающих НАТО к конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву следует осознать бесперспективность своей политики и прекратить провокации.
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