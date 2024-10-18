https://1prime.ru/20241018/plan-852253040.html

ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо

ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо - 18.10.2024, ПРАЙМ

ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо

Представленный Владимиром Зеленский "план победы" настолько противоречив, что страны ЕС не смогли определиться с позицией по нему, заявил премьер-министр... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:26+0300

2024-10-18T13:26+0300

2024-10-18T13:26+0300

политика

словакия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Представленный Владимиром Зеленский "план победы" настолько противоречив, что страны ЕС не смогли определиться с позицией по нему, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."План" настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно... потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения", - отметил Фицо.Премьер-министр подчеркнул, что такого рода решение могла спровоцировать еще большую эскалацию конфликта.По словам Фицо, Братислава не поддерживает идею вступления Украины в НАТО, хотя понимает позицию украинской стороны.План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.

https://1prime.ru/20241018/ka-852248029.html

словакия

украина

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словакия, украина, владимир зеленский