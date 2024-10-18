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ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо - 18.10.2024, ПРАЙМ
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ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо
ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо - 18.10.2024, ПРАЙМ
ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо
Представленный Владимиром Зеленский "план победы" настолько противоречив, что страны ЕС не смогли определиться с позицией по нему, заявил премьер-министр... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:26+0300
2024-10-18T13:26+0300
политика
словакия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Представленный Владимиром Зеленский "план победы" настолько противоречив, что страны ЕС не смогли определиться с позицией по нему, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."План" настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно... потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения", - отметил Фицо.Премьер-министр подчеркнул, что такого рода решение могла спровоцировать еще большую эскалацию конфликта.По словам Фицо, Братислава не поддерживает идею вступления Украины в НАТО, хотя понимает позицию украинской стороны.План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.
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словакия, украина, владимир зеленский
Политика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:26 18.10.2024
 
ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: ЕС не смог занять позицию по "плану победы" Зеленского

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Представленный Владимиром Зеленский "план победы" настолько противоречив, что страны ЕС не смогли определиться с позицией по нему, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"План" настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно... потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения", - отметил Фицо.
Премьер-министр подчеркнул, что такого рода решение могла спровоцировать еще большую эскалацию конфликта.
По словам Фицо, Братислава не поддерживает идею вступления Украины в НАТО, хотя понимает позицию украинской стороны.
План, представленный Зеленским 16 октября, включает пять пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание неядерного сдерживания России на Украине.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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11:27
 
ПолитикаСЛОВАКИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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