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Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ

Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ - 18.10.2024, ПРАЙМ

Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ

Мобилизация на улицах украинских городов является бесполезной, потому что большая часть таких бойцов сразу сдается в плен, заявил пленный сотрудник районного... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T05:49+0300

2024-10-18T05:49+0300

2024-10-18T05:49+0300

спецоперация на украине

всу

пленные

украина

насильственная мобилизация на украине

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ДОНЕЦК, 18 окт – ПРАЙМ. Мобилизация на улицах украинских городов является бесполезной, потому что большая часть таких бойцов сразу сдается в плен, заявил пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Ну а без мотивации как? Человек не хочет идти, ну зачем его тянуть тогда? Он смысла никакого, он в плен сдается. Ну заплатят ему деньги за месяц, за два обучения, он сдастся в плен при первой возможности", - объяснил он мотивы сослуживцев, добавив, что солдаты нуждаются в мотивации.Тагеев рассказал, что с начала СВО до начала сентября текущего года он проходил службу в броварском РТЦК, после чего был направлен в 58 бригаду ВСУ на донецком направлении "для получения боевого опыта", несмотря на свои проблемы со здоровьем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, пленные, украина, насильственная мобилизация на украине