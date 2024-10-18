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Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ
Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ - 18.10.2024, ПРАЙМ
Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ
Мобилизация на улицах украинских городов является бесполезной, потому что большая часть таких бойцов сразу сдается в плен, заявил пленный сотрудник районного... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:49+0300
2024-10-18T05:49+0300
2024-10-18T05:49+0300
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ДОНЕЦК, 18 окт – ПРАЙМ. Мобилизация на улицах украинских городов является бесполезной, потому что большая часть таких бойцов сразу сдается в плен, заявил пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев. "Ну а без мотивации как? Человек не хочет идти, ну зачем его тянуть тогда? Он смысла никакого, он в плен сдается. Ну заплатят ему деньги за месяц, за два обучения, он сдастся в плен при первой возможности", - объяснил он мотивы сослуживцев, добавив, что солдаты нуждаются в мотивации.Тагеев рассказал, что с начала СВО до начала сентября текущего года он проходил службу в броварском РТЦК, после чего был направлен в 58 бригаду ВСУ на донецком направлении "для получения боевого опыта", несмотря на свои проблемы со здоровьем.
https://1prime.ru/20241018/ubiystvo-852241827.html
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всу, пленные, украина, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине
Большинство мобилизованных сразу сдается в плен, заявил солдат ВСУ
Тагеев: большинство мобилизованных на Украине людей сразу сдается в плен
ДОНЕЦК, 18 окт – ПРАЙМ. Мобилизация на улицах украинских городов является бесполезной, потому что большая часть таких бойцов сразу сдается в плен, заявил пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
"Ну а без мотивации как? Человек не хочет идти, ну зачем его тянуть тогда? Он смысла никакого, он в плен сдается. Ну заплатят ему деньги за месяц, за два обучения, он сдастся в плен при первой возможности", - объяснил он мотивы сослуживцев, добавив, что солдаты нуждаются в мотивации.
Тагеев рассказал, что с начала СВО до начала сентября текущего года он проходил службу в броварском РТЦК, после чего был направлен в 58 бригаду ВСУ на донецком направлении "для получения боевого опыта", несмотря на свои проблемы со здоровьем.
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