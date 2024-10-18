https://1prime.ru/20241018/podlodki-852256416.html

"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом

"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом

Россия успешно модернизирует свою инфраструктуру для размещения и обслуживания подводных лодок, что позволяет ей строить и вводить в строй новые, передает... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T15:11+0300

2024-10-18T15:11+0300

2024-10-18T15:11+0300

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россия

флот

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия успешно модернизирует свою инфраструктуру для размещения и обслуживания подводных лодок, что позволяет ей строить и вводить в строй новые, передает издание The National Interest."Главная тревога — даже не российские подводные лодки сами по себе, а скорость, с которой Москва их строит", - отметил автор материала.Согласно изданию, за последние несколько лет было введено в строй семь атомных подводных лодок, включая пять ракетных подводных крейсеров типа "Борей" и два крейсера типа "Ясень".Строительство и модернизация проходят вовремя и в соответствии с установленными сроками. Кроме того, Россия полностью замещает импорт при строительстве лодок и надводных кораблей.В 2024 году российский флот может получить до 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки, что станет рекордом за последние десятилетия. В то же время, ВМС США сталкиваются с проблемами в строительстве своих атомных подводных лодок класса Virginia на фоне расходов сверх бюджета. Американская судостроительная промышленность также страдает от проблем с привлечением и обучением квалифицированной рабочей силы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, флот