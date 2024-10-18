https://1prime.ru/20241018/podlodki-852256416.html
"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом
"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом
Россия успешно модернизирует свою инфраструктуру для размещения и обслуживания подводных лодок, что позволяет ей строить и вводить в строй новые, передает... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:11+0300
2024-10-18T15:11+0300
2024-10-18T15:11+0300
вооружения
россия
флот
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/09/842530968_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_af4578ec5166732f0e3a98ac4b590888.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия успешно модернизирует свою инфраструктуру для размещения и обслуживания подводных лодок, что позволяет ей строить и вводить в строй новые, передает издание The National Interest."Главная тревога — даже не российские подводные лодки сами по себе, а скорость, с которой Москва их строит", - отметил автор материала.Согласно изданию, за последние несколько лет было введено в строй семь атомных подводных лодок, включая пять ракетных подводных крейсеров типа "Борей" и два крейсера типа "Ясень".Строительство и модернизация проходят вовремя и в соответствии с установленными сроками. Кроме того, Россия полностью замещает импорт при строительстве лодок и надводных кораблей.В 2024 году российский флот может получить до 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки, что станет рекордом за последние десятилетия. В то же время, ВМС США сталкиваются с проблемами в строительстве своих атомных подводных лодок класса Virginia на фоне расходов сверх бюджета. Американская судостроительная промышленность также страдает от проблем с привлечением и обучением квалифицированной рабочей силы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241007/lira-852026168.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/09/842530968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_223f8cf6eada1151388f49056629ea21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, флот
"Возрождается стремительно". США не могут угнаться за российским флотом
TNI: ВМФ России стремительно возрождается, особенно флот подлодок
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ.
Россия успешно модернизирует свою инфраструктуру для размещения и обслуживания подводных лодок, что позволяет ей строить и вводить в строй новые, передает
издание The National Interest.
"Главная тревога — даже не российские подводные лодки сами по себе, а скорость, с которой Москва их строит", - отметил автор материала.
Согласно изданию, за последние несколько лет было введено в строй семь атомных подводных лодок, включая пять ракетных подводных крейсеров типа "Борей" и два крейсера типа "Ясень".
Строительство и модернизация проходят вовремя и в соответствии с установленными сроками. Кроме того, Россия полностью замещает импорт при строительстве лодок и надводных кораблей.
В 2024 году российский флот может получить до 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки, что станет рекордом за последние десятилетия. В то же время, ВМС США сталкиваются с проблемами в строительстве своих атомных подводных лодок класса Virginia на фоне расходов сверх бюджета.
Американская судостроительная промышленность также страдает от проблем с привлечением и обучением квалифицированной рабочей силы, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Побила все рекорды. В США вспомнили про уникальную советскую подлодку