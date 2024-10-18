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РЖД рассмотрят назначение на новогодние праздники дополнительных рейсов

РЖД рассмотрят назначение на новогодние праздники дополнительных рейсов - 18.10.2024, ПРАЙМ

РЖД рассмотрят назначение на новогодние праздники дополнительных рейсов

Холдинг РЖД прорабатывает назначение на новогодние праздники 824 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир... | 18.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Холдинг РЖД прорабатывает назначение на новогодние праздники 824 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. Он рассказал, что к зимнему сезону 2024-2025 годов и обеспечению спроса на перевозку пассажиров предусмотрена подготовка более 13 тысяч вагонов. По состоянию на 15 октября в период новогодних праздничных дней с 23 декабря по 8 января в продажу открыто более 8 тысяч рейсов поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), что составляет 90% к перевозкам аналогичного периода предыдущего года. "Кроме того, для обеспечения спроса на перевозку ФПК совместно РЖД прорабатывается назначение 824 дополнительных рейсов поездов. Благодаря указанных дополнительным отправлениям и увеличению количества отправлений графиков поездов общее количество рейсов на сети в период праздничных дней составит около 9,2 тысяч или 100% к итогам аналогичного периода прошлого года", - сказал Потешкин на Всероссийском совещании с регионами по подведению итогов летнего туристического сезона и готовности к старту зимнего сезона 2024–2025 годов. Представитель Федеральной пассажирской компании ранее сообщал РИА Новости, что компания видит на новогодние праздники традиционно повышенный спрос на поезда, в том числе на курорты юга России. В связи с этим прорабатывается вопрос о назначении дополнительных составов на наиболее востребованных направлениях.

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