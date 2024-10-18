https://1prime.ru/20241018/polsha-852248251.html

Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского

Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ

Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского

Польша потеряла свой авторитет в вопросе украинского конфликта, поскольку Киев не раскрыл Варшаве содержание засекреченных приложений его плана, сообщает... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T11:29+0300

2024-10-18T11:29+0300

2024-10-18T11:29+0300

политика

украина

польша

план

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Польша потеряла свой авторитет в вопросе украинского конфликта, поскольку Киев не раскрыл Варшаве содержание засекреченных приложений его плана, сообщает издание Onet.Несмотря на то, что Зеленский заявлял о непримиримой позиции по передаче части территорий России, в "плане победы" категоричных условий на этот счет не прозвучало. Таким образом, глава киевского режима де-факто признал, что страна не сможет вернуться к границам 1991 года. Это положение касается первого пункта плана.Второй пункт освещает военную поддержку Украины, однако в этом случае Киев не рассчитывает на Польшу и, как следствие, не раскрывает подробности секретного положения, так как государство уже передало все возможные ресурсы.Третий и четвертый пункт о неядерном сдерживании России и экономическом поствоенном сотрудничестве Зеленский раскрыл исключительно "избранным" союзникам, в число которых Польша не вошла. Так, автор статьи резюмировал, что Варшава, вложившая большой объем средств и оказавшая масштабную военную поддержку киевского режима, осталась не только не в лучших отношениях со своим союзником, но и вовсе не получила место в числе приближенных партнеров. "Теперь необходимо выяснить, происходит ли это в результате решений, принятых исключительно в Киеве, или в результате давления наших западных союзников", - заключил автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241018/plan-852247872.html

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украина, польша, план