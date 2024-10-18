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Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского
Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского
Польша потеряла свой авторитет в вопросе украинского конфликта, поскольку Киев не раскрыл Варшаве содержание засекреченных приложений его плана, сообщает... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T11:29+0300
2024-10-18T11:29+0300
политика
украина
польша
план
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Польша потеряла свой авторитет в вопросе украинского конфликта, поскольку Киев не раскрыл Варшаве содержание засекреченных приложений его плана, сообщает издание Onet.Несмотря на то, что Зеленский заявлял о непримиримой позиции по передаче части территорий России, в "плане победы" категоричных условий на этот счет не прозвучало. Таким образом, глава киевского режима де-факто признал, что страна не сможет вернуться к границам 1991 года. Это положение касается первого пункта плана.Второй пункт освещает военную поддержку Украины, однако в этом случае Киев не рассчитывает на Польшу и, как следствие, не раскрывает подробности секретного положения, так как государство уже передало все возможные ресурсы.Третий и четвертый пункт о неядерном сдерживании России и экономическом поствоенном сотрудничестве Зеленский раскрыл исключительно "избранным" союзникам, в число которых Польша не вошла. Так, автор статьи резюмировал, что Варшава, вложившая большой объем средств и оказавшая масштабную военную поддержку киевского режима, осталась не только не в лучших отношениях со своим союзником, но и вовсе не получила место в числе приближенных партнеров. "Теперь необходимо выяснить, происходит ли это в результате решений, принятых исключительно в Киеве, или в результате давления наших западных союзников", - заключил автор.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241018/plan-852247872.html
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украина, польша, план
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, план
11:29 18.10.2024
 
Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского

Onet: Польша выбыла из дипломатической игры, в которой решится судьба Украины

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Франция - Польша
Футбол. ЧМ-2022. Матч Франция - Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Польша потеряла свой авторитет в вопросе украинского конфликта, поскольку Киев не раскрыл Варшаве содержание засекреченных приложений его плана, сообщает издание Onet.
Несмотря на то, что Зеленский заявлял о непримиримой позиции по передаче части территорий России, в "плане победы" категоричных условий на этот счет не прозвучало. Таким образом, глава киевского режима де-факто признал, что страна не сможет вернуться к границам 1991 года. Это положение касается первого пункта плана.
Второй пункт освещает военную поддержку Украины, однако в этом случае Киев не рассчитывает на Польшу и, как следствие, не раскрывает подробности секретного положения, так как государство уже передало все возможные ресурсы.
Третий и четвертый пункт о неядерном сдерживании России и экономическом поствоенном сотрудничестве Зеленский раскрыл исключительно "избранным" союзникам, в число которых Польша не вошла.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
11:12
Так, автор статьи резюмировал, что Варшава, вложившая большой объем средств и оказавшая масштабную военную поддержку киевского режима, осталась не только не в лучших отношениях со своим союзником, но и вовсе не получила место в числе приближенных партнеров. "Теперь необходимо выяснить, происходит ли это в результате решений, принятых исключительно в Киеве, или в результате давления наших западных союзников", - заключил автор.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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