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"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине
"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине
Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что стремится сохранить у Москвы впечатление о высоких темпах поддержки блоком... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:51+0300
2024-10-18T14:51+0300
2024-10-18T14:51+0300
политика
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что стремится сохранить у Москвы впечатление о высоких темпах поддержки блоком Украины."Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать", - заявил Рютте. Он также отметил, что в ходе встречи министров обороны государств блока представители рассмотрели представленный Зеленским "план победы" и "приняли его к сведению". Новый генсек рассказал, что одной из важнейших тем встречи стал вопрос о том, "как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы (НАТО - прим.ред.) снижаем темпы наших усилий". Рютте объяснил, что альянс намерен нарастить производство для восполнения запасов блока, а также наладить его в Украине.
https://1prime.ru/20241018/prisutstvie-852253994.html
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марк рютте, нато, украина, помощь украине
Политика, Марк Рютте, НАТО, УКРАИНА, помощь Украине
"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине
Рютте: в НАТО боятся, "как бы кто не подумал", что страны снижают помощь Киеву
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что стремится сохранить у Москвы впечатление о высоких темпах поддержки блоком Украины.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать", - заявил Рютте. Он также отметил, что в ходе встречи министров обороны государств блока представители рассмотрели представленный Зеленским "план победы" и "приняли его к сведению".
Новый генсек рассказал, что одной из важнейших тем встречи стал вопрос о том, "как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы (НАТО - прим.ред.) снижаем темпы наших усилий". Рютте объяснил, что альянс намерен нарастить производство для восполнения запасов блока, а также наладить его в Украине.
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте