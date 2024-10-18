https://1prime.ru/20241018/pomosch-852255640.html

"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине

"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Лишь бы в Москве не подумали": Рютте выставил напоказ помощь НАТО Украине

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что стремится сохранить у Москвы впечатление о высоких темпах поддержки блоком... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T14:51+0300

2024-10-18T14:51+0300

2024-10-18T14:51+0300

политика

марк рютте

нато

украина

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что стремится сохранить у Москвы впечатление о высоких темпах поддержки блоком Украины."Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать", - заявил Рютте. Он также отметил, что в ходе встречи министров обороны государств блока представители рассмотрели представленный Зеленским "план победы" и "приняли его к сведению". Новый генсек рассказал, что одной из важнейших тем встречи стал вопрос о том, "как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы (НАТО - прим.ред.) снижаем темпы наших усилий". Рютте объяснил, что альянс намерен нарастить производство для восполнения запасов блока, а также наладить его в Украине.

https://1prime.ru/20241018/prisutstvie-852253994.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рютте, нато, украина, помощь украине