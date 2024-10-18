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Сийярто рассказал о непопулярности пошлин Евросоюза на электрокары из Китая - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Сийярто рассказал о непопулярности пошлин Евросоюза на электрокары из Китая
Сийярто рассказал о непопулярности пошлин Евросоюза на электрокары из Китая - 18.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о непопулярности пошлин Евросоюза на электрокары из Китая
Лишь 10 из 27 стран Евросоюза поддержали введение пошлин на ввоз произведенных в Китае электромобилей, пять стран выступили против и двенадцать воздержались,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:58+0300
2024-10-18T14:58+0300
петер сийярто
пошлины
ес
китай
электромобили
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БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Лишь 10 из 27 стран Евросоюза поддержали введение пошлин на ввоз произведенных в Китае электромобилей, пять стран выступили против и двенадцать воздержались, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Ранее ЕК сообщила о согласовании введения пошлин на импортируемые электрокары китайского производства. В зависимости от производителя они составят до 36,3%."Я хотел бы попросить вас обсудить, что мы как страны-члены ожидаем от Еврокомиссии, поскольку близится 30 октября, когда надо принять окончательное решение о введении сверхналогов", - заявил Сийярто, открывая неформальное заседание министров иностранных дел и внешней торговли в Будапеште. Он также предложил обсудить возможное влияние этой меры на товарооборот ЕС и Китая, размер которого в 2023 году составил 740 миллиардов евро, став "вторым по величине в европейской истории". Сийярто подчеркнул, что Китай уже начал подготовку ответных карательных мер на импорт товаров из ЕС, поэтому "всех так или иначе это затрагивает", и призвал министров "оценить ситуацию и выход из нее". Сама Венгрия назвала рестрикции "ритуальным убийством" европейской экономики и проголосовала против их введения.
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петер сийярто, пошлины, ес, китай, электромобили
Петер Сийярто, пошлины, ЕС, КИТАЙ, электромобили
14:58 18.10.2024
 
Сийярто рассказал о непопулярности пошлин Евросоюза на электрокары из Китая

Сийярто: только 10 стран ЕС из 27 поддерживает введение пошлин против электромобилей КНР

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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БУДАПЕШТ, 18 окт - ПРАЙМ. Лишь 10 из 27 стран Евросоюза поддержали введение пошлин на ввоз произведенных в Китае электромобилей, пять стран выступили против и двенадцать воздержались, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Ранее ЕК сообщила о согласовании введения пошлин на импортируемые электрокары китайского производства. В зависимости от производителя они составят до 36,3%.
"Я хотел бы попросить вас обсудить, что мы как страны-члены ожидаем от Еврокомиссии, поскольку близится 30 октября, когда надо принять окончательное решение о введении сверхналогов", - заявил Сийярто, открывая неформальное заседание министров иностранных дел и внешней торговли в Будапеште.
Он также предложил обсудить возможное влияние этой меры на товарооборот ЕС и Китая, размер которого в 2023 году составил 740 миллиардов евро, став "вторым по величине в европейской истории".
Петер Сийярто
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Сийярто подчеркнул, что Китай уже начал подготовку ответных карательных мер на импорт товаров из ЕС, поэтому "всех так или иначе это затрагивает", и призвал министров "оценить ситуацию и выход из нее".
Сама Венгрия назвала рестрикции "ритуальным убийством" европейской экономики и проголосовала против их введения.
 
Петер СийяртопошлиныЕСКИТАЙэлектромобили
 
 
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