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Пожар в Калининградской области локализовали на пяти тысячах "квадратов" - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Пожар в Калининградской области локализовали на пяти тысячах "квадратов"
Пожар в Калининградской области локализовали на пяти тысячах "квадратов" - 18.10.2024, ПРАЙМ
Пожар в Калининградской области локализовали на пяти тысячах "квадратов"
Пожар в Калининградской области локализовали на площади в пять тысяч квадратных метров, повреждения получили девять ангаров, пострадавших нет. Об этом сообщила... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T21:44+0300
2024-10-18T21:44+0300
происшествия
россия
пожар
склад
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Пожар в Калининградской области локализовали на площади в пять тысяч квадратных метров, повреждения получили девять ангаров, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на сообщала, что идет тушение крупного пожара в Калининградской области. В городе Черняховск горит ангар строящегося завода по производству картошки фри на площади две тысячи "квадратов". Отмечается, что сейчас сотрудники МЧС России дотушивают горящие очаги внутренней обшивки на общей площади 1,5 тысячи "квадратов".
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россия, пожар, склад
Происшествия, РОССИЯ, пожар, склад
21:44 18.10.2024
 
Пожар в Калининградской области локализовали на пяти тысячах "квадратов"

МЧС: пожар в ангарах в Калининградской области локализовали на 5 тыс "квадратов"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Пожар в Калининградской области локализовали на площади в пять тысяч квадратных метров, повреждения получили девять ангаров, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее на сообщала, что идет тушение крупного пожара в Калининградской области. В городе Черняховск горит ангар строящегося завода по производству картошки фри на площади две тысячи "квадратов".
Отмечается, что сейчас сотрудники МЧС России дотушивают горящие очаги внутренней обшивки на общей площади 1,5 тысячи "квадратов".
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