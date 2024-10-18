https://1prime.ru/20241018/pribyl-852248414.html

Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на четверть

Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на четверть - 18.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на четверть

Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на 23% к августу, до 336 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T11:34+0300

2024-10-18T11:34+0300

2024-10-18T11:52+0300

банк россии

прибыль

банковский сектор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на 23% к августу, до 336 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре"."Чистая прибыль сектора составила 336 миллиардов рублей, что на 98 миллиардов рублей, или 23%, ниже результата августа (433 миллиарда рублей)", - говорится в материале.Доходность банковского сектора на капитал снизилась за месяц до 27% с 35,4%, уточняется там же.Основная прибыль сектора в сентябре сократилась до 201 миллиарда рублей (на 56 миллиардов рублей, или 22% ниже августовского показателя) из-за роста отчислений в резервы."За девять месяцев 2024 года банки заработали 2,7 триллиона рублей (плюс 0,1 триллиона рублей, или 5%, к девяти месяцам 2023 года) за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю (0,3%). С учетом отражаемых в капитале переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов (минус 0,7 триллиона рублей в сумме) совокупный доход сектора составил 2,0 триллиона рублей", - говорится в документе.Что касается неосновной прибыли, у банков в два раза снизились доходы от переоценки иностранной валюты (до 68 миллиардов с 136 миллиардов рублей в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (на 2% после минус 5% в августе) и евро (на 3% и 7% соответственно), но в плюс сыграли доход от операций и переоценка долевых бумаг в размере около 28 миллиардов рублей (минус 8 миллиардов рублей убытка в августе), в частности, после объявления дивидендов отдельными компаниями.

https://1prime.ru/20241018/baza-852248150.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прибыль, банковский сектор