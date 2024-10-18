Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241018/prisutstvie-852253994.html
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте - 18.10.2024, ПРАЙМ
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте
Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:06+0300
2024-10-18T14:07+0300
политика
марк рютте
нато
границы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_690afe8075b5c8f4a6294507b21ea3ec.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, артиллерию и истребители, подчеркнул новый генеральный секретарь блока Марк Рютте."Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование", - объяснил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
https://1prime.ru/20241018/partnerstvo-852253455.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_d0ab4882f9dc1f834886c3ffec436fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рютте, нато, границы рф
Политика, Марк Рютте, НАТО, границы РФ
14:06 18.10.2024 (обновлено: 14:07 18.10.2024)
 
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте

Рютте: НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, артиллерию и истребители, подчеркнул новый генеральный секретарь блока Марк Рютте.
"Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование", - объяснил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского
13:47
 
ПолитикаМарк РюттеНАТОграницы РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала