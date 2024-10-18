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НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте - 18.10.2024, ПРАЙМ
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте
Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:06+0300
2024-10-18T14:06+0300
2024-10-18T14:07+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, артиллерию и истребители, подчеркнул новый генеральный секретарь блока Марк Рютте."Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование", - объяснил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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марк рютте, нато, границы рф
Политика, Марк Рютте, НАТО, границы РФ
НАТО продолжит расширение своего присутствия у границ России, заявил Рютте
Рютте: НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие у российских границ на восточном фланге, а также укрепит и приумножит существующие системы ПВО, артиллерию и истребители, подчеркнул новый генеральный секретарь блока Марк Рютте.
"Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование", - объяснил он по итогам заседания министров обороны стран альянса.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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