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ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса - 18.10.2024, ПРАЙМ
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
ПСБ планирует внедрить открытые программные интерфейсы (API) в платежные операции корпоративных клиентов в течение 2025 года, сообщил банк на форуме... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:02+0300
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СИРИУС, 18 окт - ПРАЙМ. ПСБ планирует внедрить открытые программные интерфейсы (API) в платежные операции корпоративных клиентов в течение 2025 года, сообщил банк на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. "В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса", - рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПСБ Иван Паткин, слова которого приводит пресс-служба. "Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении", - добавил он. Пресс-служба банка отметила, что ПСБ первым на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате, как подчеркивает банк, клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки. Технология Open API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.
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банки, россия, промсвязьбанк
Экономика, Банки, РОССИЯ, Промсвязьбанк
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
ПСБ намерен в течение 2025 года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
СИРИУС, 18 окт - ПРАЙМ. ПСБ планирует внедрить открытые программные интерфейсы (API) в платежные операции корпоративных клиентов в течение 2025 года, сообщил банк на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
"В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса", - рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПСБ Иван Паткин, слова которого приводит пресс-служба.
"Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении", - добавил он.
Пресс-служба банка отметила, что ПСБ первым на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате, как подчеркивает банк, клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки.
Технология Open API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.
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